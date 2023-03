I Olinka Gjigaš predala potpise za kandidaturu

Predsjednica Općinskog vijeća Kalnika Olinka Gjigaš predala je danas popodne izbornom povjerenstvu potpise za kandidaturu za načelnicu Općine Kalnik. Motivirala ju je, kaže, želja za nastavkom razvoja kakav Kalnik zaslužuje.

“U posljednje dvije godine, kao predsjednica Općinskog vijeća upućena sam u sve realizirane projekte i planirane aktivnosti. Većina u vijeću je podržala moju kandidaturu, želimo staviti glave na hrpu i zajednički nastaviti dalje većim koracima i s projektima od važnosti za svakog našeg sumještanina. Nadam se podršci svih kojima je Kalnik dom generacijama, kao i onih koji žele živjeti u ovom malom, naprednom mjestu poznatom od davnina“, poručila je Gjigaš.

Svoje potpise za kandidaturu dosad je predao još samo SDP-ov Mladen Kešer, a zadnji rok za predaju potpisa potencijalnih kandidata je sutra, 9. ožujka do 24 sata. Nakon toga će Općinsko izborno povjerenstvo sastaviti i objaviti zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura i to u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle do 11. ožujka. Kalničani će, podsjetimo, novog načelnika ili načelnicu birati 26. ožujka na prijevremenim izborima