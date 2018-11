Čitav drugi tjedan informatički trening za sistem administratore u PowerShellu

Pod vodstvom Aleksandra Nikolića, jednog od vodećih stručnjaka za Windows PowerShell, u Križevcima će se od 19. do 23. studenog 2018. održati petodnevni PowerShell trening. PowerShell je Microsoftov alat za potrebe automatizacije zadataka i upravljanja konfiguracijom Windows operacijskih sustava. Trening je namijenjen svima koji žele proširiti svoje poznavanje PowerShella, a održat će se u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković” na Trgu Svetog Florijana 14 u Križevcima. Broj polaznika ograničen je na 20.

Aleksandar Nikolić je Microsoft Most Valuable Professional (MVP) za Cloud and Datacenter Management i Microsoft Azure, jedan je od osnivača PowerShellMagazine.com, i community manager portala PowerShell.com. 17 godina je radio kao sistem administrator. Proteklih 7 godina drži PowerShell i Azure treninge gdje god se ukaže prilika (Hrvatska, Island, Norveška, Finska, Švedska, SAD, Nizozemska, Srbija…). Česti je predavač na raznim IT konferencijama (Microsoft Ignite, Microsoft TechDays, PowerShell Conference Europe, KulenDayz, NTK, MMS, NIC, IT/Dev Connections, ExpertsLive Europe/USA…). Vrhunac dosadašnje predavačke karijere mu je PowerShell trening koji je održao Microsoftovim zaposlenicima u Microsoftovu kampusu u Redmondu.

Cijena treninga iznosi 3.750,00 kuna po polazniku, a osim samog treninga pokriva i jutarnju i popodnevnu kavu sa snekovima, vodom i sokovima te ručak u restoranu “Calypso” u Križevcima. Svim polaznicima koji na trening dolaze osobnim automobilima osiguran je besplatan parking. Za one koji se odluče na trening doći vlakom, osiguran je prijevoz taksijem od željezničke stanice do gradske knjižnice i natrag. Prijave za trening zaprimaju se e-poštom na adresu kerberos@kerberos-it.eu, a dodatne Informacije mogu se dobiti na broju 091/514-1111 (Goran Žarinac).

Struktura treninga:

1. The State of PowerShell

2. PowerShell Host Applications

3. Help system and discoverability

4. Pipeline and Objects

5. Variables, arrays, and hash tables

6. PSProviders and PSDrives

7. Formatting the Result

8. Using Modules, PowerShell Gallery, and PowerShellGet

9. Accessing Management Information by Using CIM

10. PowerShell on Linux

11. PowerShell Remoting over WinRM

12. Advanced PowerShell Remoting

13. PowerShell Remoting over SSH

14. Using Background Jobs

15. Using Scheduled Jobs

16. Working with .NET Framework and .NET Core

17. Prepare Yourself for PowerShell Scripting

18. PowerShell Scripting

19. Error Handling and Debugging

20. Testing with Pester

21. Script Analysis and Best Practices (PSScriptAnalyzer)

22. Creating PowerShell Modules

23. Just Enough Administration (JEA)

24. PowerShell Security (Auditing and Transcribing)

25. Desired State Configuration