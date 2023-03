Ženijalni dani u Kinu Križevci – besplatni filmovi o snažnim ženama

Kino Križevci uz Međunarodni dan žena priprema projekcije filmova kojima su u središtu priča snažne žene i pridružio se Kino mreži koja deveti put zaredom u dvadeset devet kina diljem Hrvatske organizira program Ženijalni dani. Gledatelji će u našem kinu besplatno moći pogledati nagrađivane filmske naslove o ženama, njihovoj borbi za jednakost i izazovima s kojima se susreću u današnjem društvu.

Na programu su noviji filmovi Noćni putnici (Les passagers de la nuit, 2022.) i Rocca mijenja svijet (Rocca verändert die Welt, 2019.). U četvrtak 9. ožujka u 20 sati na rasporedu su Noćni putnici, film francuskog redatelja Mikhaëla Hersa vraća gledatelje u osamdesete i podsjeća da uspore i prihvate sve što život nosi prije nego što prebrzo prođe. Svibanj je 1981. i ulice Pariza pune su slavljenika nakon izborne noći, zrak je nabijen optimizmom i nadom. No Élisabet (Charlotte Gainsbourg ) nije slavljenički raspoložena. Napustio ju je muž i ostavio je da se sama brine o njihovo dvoje djece. Ne znajući za poraz, Élisabet nalazi posao u kasnonoćnoj radioemisiji, a u okrilje svog doma prihvaća i novu članicu – tinejdžericu Talulu bez doma i obitelji. Iako će s njima ostati kratko, Talulah će ostaviti neizbrisiv trag u životima Élisabet i njezine djece. Ova lakonotna, optimistična drama premijerno je prikazana na Berlinaleu, a potom i u Karlovym Varyma.

“ROCCA – Verändert die Welt”

U petak 10. ožujka od 17 sati prikazuje se njemački film Rocca mijenja svijet. Hrabra, zabavna i jedinstvena – to je Rocca. Iako ima tek 11 godina, živi sama sa svojom vjevericom dok je tata “promatra” iz svemira. On je, naime, astronaut. Uz to, Rocca prvi put u životu kreće u normalnu školu. Ondje će se istaknuti svojim bezbrižnim i nekonvencionalnim karakterom, a sukobit će se i sa školskim nasilnicima. No neumorna djevojčica ne staje, pokušat će osvojiti i srce svoje bake.

Ulaznice su besplatne i mogu se rezervirati online na stranici Kina Križevci https://kino.krizevci.hr/, a preostale slobodne karte možete preuzeti fizički na blagajni Kina Križevci prije projekcije.