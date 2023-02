Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1409

‘Susret’ (konjunkcija) Venere i Jupitera 18. kolovoza 2014. ujutro nad Ratarskom šumom. Slično će se dogoditi na zapadnom nebu u sumrak sutra i prekosutra (1. i 2. ožujka) (foto Martin Vujić)

Na početku u Temi krugova slušamo razgovor i diskusiju posjetitelja s prof. dr. sc. Hrvojem Štefančićem nakon njegovog predavanja na temu Koliko daleko nas je fizika dovela u razumijevanju svemira 6. listopada prošle godine u Maloj dvorani Hrvatskoga doma u Križevcima u ciklusu znanstveno-popularnih predavanja za javnost u sklopu projekta Future Hub Križevci.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Zastani na tren i promatraj: Otkrij čudesan život sićušnih bića u prirodi Laure Brand i Freye Hartas, na odjelu knjiga za mlade Mario, magija i vukodlakinja Liza Reeli Reinaus i Marje Liise Plats, na odjelu beletristike Trilogija gubitnika Saše Anočića, a na stručno-znanstvenom odjelu Rat protiv Zapada Douglasa Murraya.



Na današnji datum rođeni su Konstantin I. Veliki, Michel de Montaigne, Frano Meneghello Dinčić i Linus Pauling, izumljen je najlon, a umrli su Alphonse de Lamartine, Ante Starčević i Charles Nicolle.



U Vijestima Krugova saznajemo o novim otkrićima u Saloni, o nagradama na Berlinaleu, otkada se upotrebljava luk i strijela u današnjoj Europi te kakvu je marku izdala Ukrajina. Spominjemo i neka događanja u Križevcima ovih dana.



U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo nevolje kineskog rovera na Marsu, (uspješno) rješavanje problema u koje su zapali astronauti na Međunarodnoj svemirskoj stanici te skorašnji “susret” na nebu Venere i Jupitera.



Emisija završava zanimljivim citatima Michela de Montaignea rođenog na datum ove emisije 1533. godine.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Artura Kappa, Eliasa Parisha Alvarsa, Johna Aldena Carpentera, Sergeja Botkiewicza, Edwarda Shearmura, Joea Southa, te grupa Uriah Heep, U2, The Mamas and the Papas i The Rolling Stones.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1409 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 28. veljače od 18 sati do 19 sati i 30 minuta, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!