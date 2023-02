[FOTO] Šahovski YouTuber svjetskoga glasa otvorio „STEAM večeri“ u Križevcima

„Hello everyone!“ jednostavan je pozdrav koji prijateljsko lice s YouTube kanala o šahu upućuje milijunima gledatelja diljem svijeta, netom prije nego što će uroniti u još jednu uzbudljivu i poučnu analizu partija poznatih šahista iz prošlog ili ovog stoljeća. Riječ je o „agadmator’s Chess Channel“ s gotovo 1.3 milijuna pretplatnika, koji vodi i uređuje tridesetpetogodišnji Križevčanin Antonio Radić, govornik 1. „STEAM večeri“, organizirane u Križevcima u sklopu EU projekta „SPARK – Sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca“.

Tri tisuće njegovih video uradaka na engleskom jeziku, koje sam sadržajno priprema i tehnički uređuje, pregledano je gotovo 663 milijuna puta, među kojima je najpopularniji „The Greatest Queen Sacrifice in Chess History“ s preko 7.2 milijuna pregleda u posljednjih pet godina. Radić o šahu objavljuje od 2017. godine, a 2021. njegov je YouTube kanal dosegao milijun pretplatnika. Snimke koje objavljuje svakodnevno traju oko 15 minuta, a koliko je omiljen pokazuje i nepregledan niz prošlotjednih komentara podrške nakon što je zbog prehlade i gubitka glasa pauzirao s objavama tjedan dana.

U jednosatnom ugodnom razgovoru pred publikom na 1. katu caffe bara „Bull 23“, koji je poticajno moderirao Andrej Dundović, Radić je odgovorio na niz pitanja o šahovskoj igri nekad i danas, utjecaju razvoja računala na spremnost vrhunskih igrača današnjice, ali i rastućoj popularnosti šaha među svim generacijama. Iznio je mnoge pojedinosti o svijetu šaha koji redovito prati i komentira, kao i niz zanimljivosti iz živopisnih biografija velikana poput Bobbyja Fischera i Garryja Kasparova. Ispričao je i koji je razlog neobičnom imenu koje je nadjenuo svom šahovskom kanalu:

– Davno u osnovnoj školi imali smo rap skupinu Gadovi, u našem žargonu to se smatralo dobrim. Bilo nas je trojica, uz mene Ivan Katanović i Rudolf Podhraški, zvali smo se AIR Gadovi. S vremenom, kako sam ostario dodao sam riječ “mator” i ostao agadmator. Vrlo je teško to objasniti na engleskom, ali u biti to je to. Idealno je bilo, kad sam pokretao kanal morao je imati neko ime, da nije postojalo ništa na svijetu s nazivom agadmator. U sumerskoj kulturi to znači brat ili stric čuvara podzemlja, na esperantu agadma znači igra, pa mi je i to nekako išlo u korist, kao kanal za igre.

O utjecaju koji agadmatorov pristup popularizaciji šahovske igre, potaknut velikom ljubavlju prema šahu i određen autentičnošću njegove neposrednosti i uvijek slikovitog storytellinga, svjedoči i činjenica da su uz njegove radove odrastali i neki od ponajboljih mladih šahista svijeta, poput Iranca Alireze Firouzje, najmlađeg igrača ikad koji je dosegao šahovski ranking 2800. Što je još važnije, agadmator svojom strašću prema ljepoti šahovske igre inspirira stotine tisuća nepoznatih igrača diljem svijeta, od kojih mu se mnogi nerijetko javljaju porukama zahvale i podrške, bilo da se radi o okupljanju čitavih obitelji oko šaha ili pak rehabilitacijskom programu za zatvorenike u SAD-u.

Spomenimo još da je Radić bio jedan od finalista tportalovog projekta Vizionar godine u kategoriji sport, što pokazuje da je njegov svjetski poznat rad na popularizaciji šaha, unatoč agadmatorovoj samozatajnosti u odnosu na domaće medije, sve prepoznatljiviji i u Hrvatskoj. Za šahiste ljubitelje mobilnih aplikacija, na platformama Google Play i App Store besplatno je dostupan agadmatorov šahovski sat koji omogućava mjerenje vremena tijekom šahovske igre samo uz pomoć mobitela.

Organizatori iz križevačke udruge P.O.I.N.T. pozivaju zainteresirane Križevčane i goste grada da se pridruže na sljedećim „STEAM večerima“ u opuštenoj atmosferi na 1. katu caffe bara „Bull 23“, kako bi upoznali svoje sugrađane svih generacija koji se uspješno bave različitim aktualnim temama iz područja znanosti, tehnologija, inženjerstva i matematike, ali i umjetnosti u širem smislu. Cilj je „STEAM večeri“ posjetitelje potaknuti na kreativno razmišljanje te primjenu znanja iz navedenih područja u stvarnim okruženjima, od istraživanja do poduzetništva.

