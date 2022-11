Za članove križevačkih organizacija civilnog društva kreće SPARK-ov “Digitalni bootcamp”

Udruga P.O.I.N.T., Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce” te Astronomsko društvo “Perzeidi” pozivaju sve članice i članove, vrijedne volontere i entuzijaste u radu za društvenu korist i opće dobro na “Digitalni bootcamp”! U sklopu EU projekta SPARK uključene organizacije civilnog društva organiziraju seriju od 15 predavanja kojima će osnažiti vlastite ljudske resurse nizom vještina vezanim uz digitalno volontiranje i rad s mladima uz korištenje digitalnih alata.

Predavanja će se održavati ponedjeljkom predvečer, u terminu od 18:30 do 20:00 sati, u hibridnom obliku, dakle virtualno te u sobi za sastanke Kozmološkog centra u Križevcima, na Trgu svetog Florijana 16. Digitalni bootcamp počinje već 21. studenog 2022. godine, prvim predavanjem na temu “Osnove digitalnog volontiranja”, koje će održati Hrvoje Belani, upravitelj Zaklade “Volim Križevce”, član Upravnog odbora Udruge P.O.I.N.T., dugogodišnji civilni aktivist i digitalni volonter.

Do kraja ove kalendarske godine održat će se još sljedeća predavanja: Poticanje digitalne kreativnosti (voditelj: Ivan Ivanović, Udruga P.O.I.N.T.), Od ideje do STEM projekta: Praksa pripreme EU projekata za OCD-e (Andrej Dundović, Udruga P.O.I.N.T.), Društvene mreže i online marketing (Nikola Matosović, Udruga P.O.I.N.T.). U 2023. godini sve do Uskrsa održat će se još jedanaest predavanja, među kojima će gostovati i četiri vanjska predavača, uvažena stručnjaka u svojim područjima.

Teme “Digitalnog bootcampa” u 2023. godini: Psihološka otpornost u doba krize, Krizno upravljanje i vodstvo, Online komunikacija i suradnja, Skupno djelovanje i skupno financiranje, Građansko i sudioničko novinarstvo, Otvoreni podaci za otvoreno društvo, Privatnost i zaštita osobnih podataka, Informacijska i kibernetička sigurnost, Digitalna pristupačnost, Digitalno zdravstvo i dobrobit, Rješenja za otporne lokalne zajednice.

Projekt SPARK – “Sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca” provodi se u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i financira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a. Trajat će dvije godine i ukupna vrijednost mu je 2.907.579,89 kuna.