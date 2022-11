Novi naslovi u knjižnici

Stručno-znanstveni odjel

STRAST PREMA NEZNANJU: ŠTO ODLUČUJEMO NE ZNATI I ZAŠTO / Renata Salecl; prevela s engleskog Anita Peti Stantić. – Zaprešić: Fraktura, 2022.

Čovjek je oduvijek znao pronaći način da zatvori oči i uši. Neznanje, poricanje i ignoriranje mehanizmi su koje je važno razumjeti u osobnom i društvenom životu, posebice u kriznim situacijama, koje uključuju traumu, nasilje, pandemiju, ali i manipulativnu prirodu korporacijskog svijeta i vlasti te društvenih mreža, koje nas preplavljuju informacijama i lažnim vijestima. Načelno su to negativni fenomeni, ali povremeno mogu biti i spasonosni, strategije o kojima ovisi preživljavanje pojedinaca i zajednica. No u postindustrijskim društvima, zasnovanima na znanju, neznanje je steklo iznenađujuću novu snagu. Iako se zahvaljujući razvoju genetike, neuroznanosti i istraživanja vezanih uz velike podatke (big data) danas o pojedincu može saznati više nego ikada prije, s novim vrstama informacija stižu i nove tjeskobe izazvane poteškoćama u razumijevanju onoga što te informacije znače, kao i pitanja o tome tko im ima pristup. Oslanjajući se na filozofiju, društvenu i psihoanalitičku teoriju, popularnu kulturu i vlastito iskustvo, Renata Salecl u Strasti prema neznanju istražuje manifestacije ove temeljne ljudske strasti u različitim aspektima suvremenog života, od ljubavi, bolesti, traume i straha od neuspjeha do genetike, forenzične znanosti, velikih podataka i incel pokreta. Originalno je to i provokativno propitivanje naše sposobnosti ignoriranja onoga što nas uznemirava.

Beletristika

DOVOLJNO HLADNO ZA SNIJEG / Jessica Au; prevela s engleskog Sanja Ščibajlo. – Zaprešić: Fraktura, 2022.

Dovoljno hladno za snijeg, roman kojim je Jessica Au među više od 1500 prijavljenih rukopisa osvojila prvo izdanje nagrade Novel Prize, priča je o majci i kćeri, i putovanju na koje odlaze kako bi iznova pronašle jedna drugu.

Šetnje uzduž kanala u jesenja predvečerja, bjegovi od tajfunskih kiša, razgovori u malim zalogajnicama, posjeti hramovima i galerijama… Sve što se mladoj ženi i njezinoj majci događa na praznicima u Tokiju posve je obično, ali ništa manje veličanstveno, dotaknuto ljepotom i šutnjom, povezano nitima ljubavi.

Može li se ono najdragocjenije izreći riječima? O čemu govorimo kad sa svojim bližnjima govorimo o horoskopu i odjeći, o uspomenama ili umjetničkim djelima, okruženi znakovima svijeta koji ne razumijemo u potpunosti? …

Dječji odjel

E CRVENKAPICA / napisala Silvija Šesto; ilustrirala Tea Plepelić. – Zagreb: Naklada Semafora, 2022.

U vremenima u kojem smo se zatekli čini se kao da postoje dvije stvarnosti ili čak mnoge stvarnosti. Ponekad nam se čini da ih sami biramo, kako nam se koja više dopada a ponekad nam se nameću i glume onu pravu poput sjajnih holivudskih diva kako bi nas zavarale ili kako bismo sami sebe zavarali. Pa iako naša mala znana djevojčica s crvenom kapicom između ovih korica koristi dvije stvarnosti od kojih je jedna e-stvarnost, iznuda suvremenog društva koje hini kako je moguće ponašati zbilju i kad ona nije nimalo sjajna, neka vas ova mala knjiga podsjeti da uvijek postoji samo jedna stvarnost u kojoj se svatko od nas mora truditi da bude što bolja za sve nas, pa i za vuka koji se u bilo kojem obliku pojavljuje kako bismo mu se kao dežurnoj zločestoći usprotivili, reagirali i svladali ga.

Knjige za mlade

DJEVOJKA I CRNAC / Judith Vanistendael; s nizozemskog prevela Romana Perečinec. – Zagreb: Sandorf, 2022.

˝Djevojka i crnac˝ dvodijelni je strip flamanske umjetnice Judith Vanistendael o neobičnom ljubavnom odnosu Sofie i Aboua, koji je iz političkih razloga pobjegao iz Togoa, i traži azil u Belgiji. U prvom dijelu stripa pratimo zabrinute roditelje, posebno oca, koji s podozrenjem gledaju na vezu njihove kćeri s Afrikancem, no averzija malo pomalo nestaje i oni ga prihvaćaju. U drugom dijelu pratimo stariju Sofie koja svojoj kćeri, nakon što slučajno susretnu Aboua na ulici, pripovijeda tko je taj nepoznati gospodin i što se u međuvremenu bilo dogodilo. U pozadini intimne priče naziremo širu sliku kompleksnog odnosa dviju kultura i dvaju kontinenata, te saznajemo o razlozima zbog kojih ljudi imigriraju u Europu.

