Otvorene prijave za nove programe na SPARK-u

Serija predavanja nazvana Razgovori o postanku svijeta bavit će se temeljnim pitanjem „kako je i zašto nastao ovakav svijet u kojem živimo?”. Drugim riječima: „odakle je nastalo mnoštvo stvari i pojava koje vidimo?”. Možemo to iskazati i na drugačiji način: „kako to da Svemir postoji, umjesto da ne postoji?”. Kako bi o tome raspravljali, bavit ćemo se kozmogonijom – dijelom nauke o Svemiru ili kozmologije koja proučava nastanak i razvoj Svemira. Ako zaista želimo razumjeti ovo pitanje u njegovoj osnovi, bez ikakvih pretpostavki, onda nam nije prvenstveno stalo do opisa različitih mehanizama i teorija koje su mogli biti u igri u povijesti Svemira, već upravo do razumijevanja suštine mišljenja o Svemiru. Zbog toga je temeljni pristup ovome pitanju filozofski, a tek nakon razmatranja različitih filozofskih pokušaja razumijevanja razvoja Svemira mogu se kritički uzeti u obzir i rezultati suvremene znanosti.

Za sudjelovanje u predavanjima nije potrebno nikakvo predznanje, već samo interes prema mišljenju, postavljanju pitanja i traženju odgovora. Svi tekstovi koji će se čitati i diskutirati također će biti podijeljeni polaznicima u toku predavanja. Predavanja će voditi doktor znanosti Petar Pavlović, teorijski fizičar i znanstvenik koji se bavi kozmologijom, astrofizikom, temeljnim pitanjima fizike te filozofijom znanosti.

Drugi program je GNU/Linux i napredne računalne vještine. Računala i računalni sustavi danas ulaze u svaki kutak naših života, ona se nalaze u našim telefonima, pogone najrazličitije kućanske uređaje, od TV-a i perilica za rublje pa do pametnih žarulja i mrežnih routera, ona su neizostavni dio modernih automobila, ali i čitavih infrastruktura. S tim sustavima najčešće se susrećemo i komuniciramo putem prilagođenih sučelja koja omogućuju samo elementarne obrasce korištenja koje su predvidjeli proizvođači, međutim, većina njih krije i veće potencijale, ali da bi se ti potencijali iskoristili nužno je upoznati principe rada koji iza njih stoje. To srećom nije toliko teško jer većina nabrojanih sustava bazira se na Linuxu ili srodnim operacijskim sustavima, pa je upoznavanje s Linuxom važan temelj za njihovo razumijevanje.

Ove radionice namijenjene su srednjoškolcima i studentima, ali i drugim računalnim entuzijastima koji su ovladali osnovama korištenja računala, ali žele znati više. Vodit će ih Andrej Dundović, teorijski fizičar koji se intenzivno bavi računalima od malih nogu, ima više od 15 godina iskustva s GNU/Linuxom te s nizom nesvakidašnjih računalnih sustava: superračunalima, mikrokontrolerima, mrežnom opremom i poslužiteljima, a ne zazire ni od hardverskih izazova.

Radionice se održavaju u sklopu projekta SPARK i besplatne su, a zainteresirani se mogu prijaviti s osnovnim podacima (ime, prezime, kontakt, dob/razred) na mail: spark@udruga-point.hr.

Projekt SPARK – “Sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca” provodi se u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i financira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a. Trajat će dvije godine i ukupna vrijednost mu je 2.907.579,89 kuna.