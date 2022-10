Nakon festivala i nagrada film križevačke producentice u četvrtak na Culture Shocku

Intimna drama “Baci se na pod” koju je napisala i režirala Nina Violić, a producirala Križevčanka Zdenka Gold, na programu je ovogodišnjeg Culture Shock Festivala i Križevčani je mogu pogledati u četvrtak 13. listopada u Kinu Križevci. Priča je to o rastanku jedne obitelji, koja prati posljednje trenutke zafrkancije, nježnosti i apsurda prije njihovog konačnog rastanka. Dok se roditelji bave zamjeranjima i prebacivanjem krivnje, šestogodišnji sin svoj svijet gradi kroz igru. U filmu se isti događaj prikazuje iz tri različite perspektive tako da gledatelj postupno upoznaje osobne istine svakog člana obitelji. Suprugu igra redateljica i scenaristica Nina Violić, njenog partnera Goran Bogdan, a sina tumači debitant Bruno Frketić Bajić.



“Nisam se htjela žanrovski odrediti, ali možda kroz šalu možemo reći da je to jedan obiteljski film namijenjen svim vrstama obiteljskih odnosa: i funkcionalnog i nefunkcionalnog i potpuno rasutog. Naše macho društvo podrazumijeva ostavljene žene i muškarce koji vode dvostruki život, a iz mojeg iskustva i u krugu ljudi u kojem živim brak napuštaju uglavnom žene, i to ne zato što imaju nekog drugog, nego zato što u većini situacija žele od života više nego njihovi muževi“, kaže Nina Violić.





Na ovome filmu surađivali su brojni istaknuti hrvatski profesionalci: direktor fotografije je Vanja Černjul, svjetski priznati snimatelj i član Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti, pjesmu iz filma potpisuje i izvodi kultni splitski bend The Beat Fleet (TBF), skladatelj glazbe je Filip Šovagović, montažer Vladimir Gojun, scenografkinja i kostimografkinja Ana Savić Gecan, dok scenografiju lutaka i njihovu izradu potpisuje Ana Sekulić. “Baci se na pod” producirale su Vanja Sremac i Zdenka Gold za Spiritus movens.

Film je u kino distribuciju krenuo ljetos, sudjelovao je i dobio nagrade na Festivalu mediteranskog filma u Splitu, na Pulskom filmskom festivalu te na festivalima u Rabu i Vukovaru. U Križevcima se prikazuje u sklopu Culture Shock Festivala koji već osamnaest godina organizira udruga P.O.I.N.T. i to u četvrtak 13. listopada u 19 sati u Kinu Križevci. Ulazak na projekciju je slobodan.