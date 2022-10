Križevačke patronažne sestre okupile mame i bebe

Patronažne sestre križevačkog Doma zdravlja danas su, u sklopu obilježavanja Nacionalnog tjedna dojenja, informirale sadašnje i buduće majke o važnosti i dobrobiti dojenja. Akciju su podržale križevačke mame kojima su sestre pomagale ili im još uvijek pomažu. Iz dosadašnjeg iskustva koje su prikupile obilazeći rodilje, najbolje znaju da je početak dojenja za mnoge izazovan i zahtjevan, a za one koji nemaju podršku okoline i izuzetno stresan.

“Mlade mame često sumnjaju, boje se je li dijete gladno jer ne vide, kao kod bočice, koliko je pojelo. Tu je važna naša uloga jer im, vaganjem beba prije i nakon obroka, dokazujemo da dijete jede. To je najbolja podrška našim majkama za ovaj, za novorođenče, najbolji način ishrane jer dojenje povoljno utječe na imunitet djeteta, uvijek je dostupno i ekonomski je najisplativije“, objašnjava patronažna sestra Valentina Mikulčić. Ovakve akcije sada su posebno važne jer je pandemija covida značajno utjecala na zdravlje, prehranu i način života, uključujući i okolnosti u kojima su roditelji donosili odluke o načinu hranjenja novorođenčeta, što se odrazilo i na dojenje.

“Zbog epidemioloških mjera su i posjeti rodiljama bili rjeđi i one su, ako bi se pojavili problemi, lakše odustajale od dojenja. Naš zadatak je da informiramo, učvrstimo, uključimo i potaknemo na dojenje, no to puno teže kod rodilja koje za vrijeme trudnoće, ili čak i ranije, nisu formirale stav o tome i odlučile da će dojiti, naravno ako budu mogle“, kažu patronažne sestre.

Situaciju dodatno otežava činjenica da u križevačkom Domu zdravlja još uvijek nema stalnog ginekologa pa trudnice odlaze u Varaždin, Bjelovar ili Zagreb jer u tom osjetljivom razdoblju žele uvijek istog i stalnog liječnika koji će ih pratiti. Zbog toga patronažne sestre prvi kontakt s majkama imaju tek nakon izlaska iz rodilišta, umjesto da imaju priliku i prije poroda pripremiti ih, umiriti i educirati o važnosti i dobrobiti dojenja.