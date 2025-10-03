Križevačke patronažne sestre uz tjedan dojenja: Podrška smo svim majkama

Patronažna služba Doma zdravlja Križevci javnom je akcijom jučer na Strossmayerovom trgu obilježila Nacionalni tjedan dojenja. Uz slogan “Dajte prednost dojenju: stvorite održive sustave podrške” naglasile su kako dojenje nije samo način prehrane djeteta, već i temelj zdravog početka života, emocionalne povezanosti i očuvanja zajednice.

“Želimo poručiti da svim majkama pružamo podršku, da znaju kako nisu same, da imaju koga pitati i pronaći oslonac. Dojenje donosi dobrobit ne samo za dijete i majku, već i za širu zajednicu jer pridonosi zdravlju, smanjuje rizik od bolesti i čuva okoliš“, poručile su križevačke patronažne sestre.

Javno okupljanje podržale su mlade majke sa svojom djecom. Nacionalni tjedan dojenja se u Republici Hrvatskoj svake godine održava od 1. do 7. listopada, čime se podiže svijest o važnosti promicanja dojenja kao najzdravijeg odabira za dijete od samog rođenja.