Nebeske pećnice: nastanak i nestanak elemenata – sljedeći tjedan na Future Hubu

Astronomsko društvo Perzeidi i udruga P.O.I.N.T. u sklopu projekta Future Hub Križevci organiziraju novo znanstveno-popularno predavanje za javnost pod nazivom “Nebeske pećnice: nastanak i nestanak elemenata” koje će u četvrtak 29. rujna u 19 sati u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice održati dr. sc. Matko Milin, redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

I dok su alkemičari sanjali o pretvorbi jednog elementa u drugi, u svemiru se to odigrava kroz niz vrlo različitih scenarija, od tzv. “mirnog gorenja” (fuzijom) u običnim zvijezdama, do raznih eksplozivnih procesa poput pojava nova i supernova ili same vruće rane faze širenja svemira nakon velikog praska. Gdje, kada i kako nastaju elementi u svemiru, poput kisika i ugljika neophodnih za nastanak života? Znanstvenici proučavanjem relevantnih nuklearnih reakcija pokušavaju za svaki element (i njegov svaki izotop) odrediti “standardno mjesto nastanka”, te objasniti kemijsku evoluciju naše galaksije u cjelini. Predavač će dati pregled najnovijih spoznaja o tim važnim temeljnim pitanjima.

Profesor Milin predaje opće fizike te nuklearne astrofizike na diplomskim i poslijediplomskim studijskim programima, a i znanstvenom radu bavi se eksperimentalnom nuklearnom fizikom niskih energija, što obuhvaća proučavanje strukture stanja lakih atomskih jezgri, reakcije izazvane radioaktivnim nuklearnim snopovima te nuklearne reakcije bitne za astrofiziku. Autor je sedamdesetak znanstvenih radova. Na predavanje su pozvani svi, a ulazak je besplatan.

