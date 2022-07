Knjižnica se prebacila na ljetno radno vrijeme

Za vrijeme školskih ljetnih praznika sve do 2. rujna Gradska knjižnica “Franjo Marković” radit će prema ljetnom režimu. To znači da će Odjel za odrasle, Dječji odjel i Stručno-znanstveni odjel raditi ponedjeljkom i utorkom od 13 do 19, u srijedu, četvrtak i petak od 8 do 14, a subotom će knjižnica biti zatvorena. Bibliokombi vozi do 8. srpnja i imat će ljetnu stanku do 2. rujna. Prvi dan jesenskog obilaska stajališta najavljen je za 5. rujna.

Igraonica do 22. srpnja samo u jutarnjoj smjeni ako se skupi dovoljno djece, dok u kolovozu neće raditi. Prvi radni dan jesenske igraonice u dvije smjene je 5. rujna. Tijekom ljeta vrijede i nova pravila posudbe – do 31. kolovoza produžava se rok posudbe knjiga na šest tjedana.

Uz redovno održavanje Dječje igraonice u srpnju za prijavljene polaznike, ovo se u ljeto provodi i Olimpijada čitanja, kreativne radionice na Dječjem odjelu u srpnju, dječja ljetna čajanka svaki utorak u srpnju i kolovozu u 17:30, odmor uz PlayStation 5 na Odjelu za mlade, Ljetna tržnica rabljenih, otpisanih i doniranih knjiga, svaki petak od 8 do 13 sati kod glavnog ulaza u knjižnicu. Na informativno-posudbenom odjelu gostuje izložba učenika 6. d razreda Osnovne škole Ljudevita Modeca “Mali princ u knjižnici”, a u čitaonici stručnih časopisa postavljena je izložba Strip-adaptacija književnih djela. Na svim odjelima izložene su preporuke za čitanje, novi i zanimljivi naslovi.