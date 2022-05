Dječja spraviščijada znanosti i kulture – novost u programu Spravišča

Program Križevačkog velikog spravišča ove je godine bogat aktivnostima za najmlađe, a novost među njima je Dječja spraviščijada znanosti i kulture koju su osmislili i pripremili Gradska knjižnica “Franjo Marković”, Pučko otvoreno učilište Križevci te udruge P.O.I.N.T. i Perzeidi. Kao na olimpijadi, i ovdje se djeca mogu okušati u različitim disciplinama – bit će znanstvenih pokusa, umjetničkih radionica, raznih igara, čitanja priča, promatranja neba teleskopom i još puno toga.

Spraviščijada uz puno zabave događat će se u subotu 4. lipnja na parkiralištu iza knjižnice, a sadržaji su namijenjeni djeci svih uzrasta. Od 10 do 11 sati tamo će dramska družina Kolibrići odigrati predstavu i nakon mnogo godina oživjeti pozornicu nekadašnjeg ljetnog kina. “Od 11 do 13 sati djeca mogu oslikavati parkiralište, poslušati priču na čajanci koja će se prvi put održati na otvorenom, mogu izvoditi pokuse iz fizike, promatrati Sunce te saznati sve što ih zanima o fizici i svemiru“, najavila je Maja Petračija iz Gradske knjižnice. Doznajemo da se sprema lansiranje rakete i spuštanje balona padobranom, no organizatori ne žele otkrivati detalje. Dok se klinci bave znanošću i umjetnošću, roditelji na istom mjestu mogu razgledati i kupiti knjige na sajmu knjiga.

Prethodne najave nisu potrebne, važna je dobra volja i želja za zabavom. Najavljeni program održat će se i u slučaju lošeg vremena, tad će se preseliti u prostorije Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci i Pučkog otvorenog učilišta.