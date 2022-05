Stigle nove knjige – matematika za malce, krimići i druga štiva

Slikovnica koja malenima otvara prozorčić u svijet matematike. BROJENJE I PREPOZNAVANJE BROJKI: najprije do 10 pa malo-pomalo sve do 20. uz vesele pjesmice-smijalice i ljupke životinje. i malu pomoć prstića – jer to potiče vizualno razmišljanje. Više-manje računanje: s bubamarama ispod ormara, rodama u potoku, dinosauri- ma koji padaju iz kreveta … tako lako! VESELI GEOMETRIJSKI OBLICI I TIJELA: Kugla se kugla, valjak se valja, kocka se kocka, a stožac bocka!

https://www.hocuknjigu.hr/proizvodi/knjige/knjige-za-djecu/slikovnice/nasmijana-matematika-za-malce-radoznalce