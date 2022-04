Epidemiološka situacija trenutačno je povoljna, PCR testiranje samo u koprivničkom Domu zdravlja

Broj novooboljelih od covida-19 u našoj županiji i dalje pada, objavio je Stožer civilne zaštite u priopćenju. Tjedno bilježe 35 do 40 slučajeva zaraze, smanjio se i broj testiranja pa će se od ponedjeljka 2. svibnja uzorci za PCR testiranje uzimati u kontejneru u krugu županijskog Doma zdravlja u Koprivnici i to od 7 do 8 sati od ponedjeljka do subote. “Unatoč povoljnijoj situaciji, iznimno je važno pridržavati se svih preporučenih epidemioloških mjera jer je koronavirus i dalje prisutan“, upozorila je ravnateljica županijskog Zavoda za javno zdravstvo Draženka Vadla.

Na području naše županije procijepljenost odraslih osoba je oko 66 posto, a građani se i dalje mogu prijaviti za cijepljenje koje će se u svibnju provoditi u prostorima Zavoda za javno zdravstvo u sva tri županijska grada. U Križevcima je Zavod za javno zdravstvo u sklopu Doma zdravlja i cijepljenje je najavljeno za 24. svibnja od 12 do 13 sati.

Građani se između tih termina za cijepljenje mogu prijaviti i kod svojih liječnika obiteljske medicine. Aktivnosti po pitanju cijepljenja nastavit će se planiranom dinamikom i ovisno o interesu građana, zaključila je ravnateljica Vadla.