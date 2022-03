Dobra ideja, vrijedni učenici i prstohvat mirisnog bilja

Kad kuhar s 25-godišnjim iskustvom, nastavnik i mentor učenicima kaže da nema kruha bez motike, mora mu se vjerovati. Mišel Doskočil svojim je učenicima kuharskog usmjerenja Srednje škole “Ivan Seljanec” rekao upravo to i odveo ih na parcelu u Magdinim vrtovima gdje će zajedno urediti pravi mirisni vrt, a oni se nisu bunili. Kuhače i noževe par puta tjedno zamijenit će lopatama, motikama i grabljama i naučiti kako uzgojiti namirnicu na prirodan način. “Želim potaknuti mlade kuhare da koriste zdrave ekološki uzgojene namirnice, a da bi mogli naučiti kako izgledaju, mirišu i kakvog su okusa zdrave namirnice, najbolje je da ih sami uzgoje“, uvjerava nas Doskočil.

Osim toga, učenici će na terenskoj nastavi u blizini škole raditi u timu i steći radne navike. Kad smo ih posjetili, atmosfera je bila radna, ali nitko se nije žalio. Jedino je Korčulanin Ante, koji u križevačkoj školi uči za kuhara, priznao da je lakše loviti ribu nego kopati, ali nije se dao smesti niti je puštao motiku iz ruke. Među učenicima ima i onih koji o pripremi zemlje, sijanju, korovima i uzgoju povrća već sve znaju jer pomažu roditeljima na obiteljskim gospodarstvima.

“U posljednjih deset godina ekološki vrtovi se sade na zgradama, uz restorane, a gosti sami ubiru plodove i donose kuharu da ih pripremi. Zato mislim da je važno da mladi kuhari nauče kako izgleda i miriše bosiljak ili ružmarin, kad je najbolje ubrati rajčicu ili tikvicu, a onda će naučiti i kako pripremiti takvu namirnicu da bude najukusnija“, objasnio je iskusni kuhar Doskočil. Škola ima sreću da je u suradnji s Gradom uspjela osigurati teren za ovakav vrt u kojem će saditi mediteransko i začinsko bilje, različite vrste lukovičastog povrća, salate, jestivo cvijeće, a planiraju se spojiti i sa zainteresiranim poduzetnicima i proizvoditi likere koje bi, u nastavi, mogli koristiti i konobari. Od bilja koje će ostati pakirat će čajeve, a već ima ideja i da naprave nevenovu kremu. U priču oko mirisnog vrta uključili su se i učenici drugih smjerova pa su strojobravari već napravili ogradu i stolove za vrt.

No to nije sve. Paralelno s uređenjem vrta, u školi se razvijaju i druge ideje i to ne samo na papiru, već im je namjera pomoći razvoju sredine u kojoj žive promocijom lokalnih proizvoda. Projekt na kojem već rade i surađivat će s Gradom, povezuje ekološku proizvodnju, enogastonomiju i aktivan život. Riječ je o interaktivnoj karti na kojoj će označiti mjesta gdje se u našem kraju mogu kušati izvrsna vina, sirevi, pivo, gdje se može unajmiti smještaj, a gdje kupiti ekoproizvode, kuda prolaze i kamo vode biciklističke staze i kojim terenima se može trčati. U priču su uključeni kuhari, konobari i komercijalisti, a sadržaj će prilagoditi i stranim turistima. “Naš kraj ima veliki potencijal samo ga treba pretočiti u dobru ideju, imati ljude koji će pratiti tu ideju, biti nam potpora i uvjeren sam da se može napraviti sve“, poručio je Doskočil koji se s kolegom Borom Petrekom i učenicima kuharima i konobarima sprema za međunarodni kulinarski festival “Biser mora”, natjecanje na kojem je dosad sudjelovalo više od tisuću kuhara iz 30 zemalja, a održava se na Braču.