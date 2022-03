Najnovija Jergovićeva knjiga stigla u knjižnicu

Stručno-znanstveni odjel

OLUJA NA ACONCAGUI I GODINU DANA KASNIJE / Tibor Sekelj; sa španjolskoga preveo Ivo Večerina. – Zagreb: Libricon, 2021.

Od brojnih djela koja je napisao, “Oluja na Aconcagui”, putopisni prvijenac svjetski glasovitog istraživača Tibora Sekelja o tragičnoj ekspediciji na Aconcaguu, klasik je žanra i zasigurno jedna od najsugestivnijih i najdirljivijih knjiga naše planinarske književnosti. Knjiga je izvorno napisana na španjolskom jeziku i objavljena u Argentini 1944. godine, samo nekoliko mjeseci nakon prvog Sekeljevog uspona na najviši vrh američkih kontinenata kojim je „postavio“ i potom čitavih trideset godina „držao“ hrvatski (i jugoslavenski) visinski rekord. Knjiga je u Argentini imala u svega devet godina imala pet ponovljenih izdanja, uvrštena je u popis obavezne školske lektire, a golemu popularnost uživala je i u planinarskim krugovima čitave Latinske Amerike.

“Oluja na Aconcagui” objavljena je prvi put na hrvatskom jeziku 1955., nekoliko mjeseci poslije povratka Tibora Sekelja iz Južne Amerike i četiri godine nakon što je naša javnost prvi put čula za njegov podvig osvajanja najvišeg vrha obaju Amerika iz 1944. Kao što je presudno utjecala na njegovu južnoameričku karijeru, ekspedicija na Aconcaguu i knjiga o njoj učinila je Sekelja popularnim i u tadašnjoj Jugoslaviji. Naslovnica novog hrvatskog izdanja djelo je umjetnice i alpinistice Ive Božić, a među tridesetak fotografija u knjizi nalaze se i mnoge do sada neobjavljene.

https://shop.skolskaknjiga.hr/oluja-na-aconcagui.html

Beletristika

TROJICA ZA KARTAL: SARAJEVSKI MARLBORO REMASTERED / Miljenko jergović. – Zagreb: Bodoni, 2021.

Zbirka priča Sarajevski Marlboro Miljenka Jergovića s pravom uživa kultni status, ona je danas jednako svježa, moćna i potentna kao i u vrijeme kad je prvi put objavljena. No Miljenko Jergović se upitao kako bi ta knjiga izgledala da je napiše danas, kao pisac koji je isti, ali je itekako i promijenjen. Rezultat je zbirka priča Trojica za Kartal, briljantno ostvarenje u kojem se jedan od naših najvažnijih i najprevođenijih pisaca bavi istim događajima, ali to čini na novi način, iz druge, promijenjene perspektive. “Kako iznova napisati Sarajevski Marlboro, i je li to moguće, je li izvedivo i racionalno da pisac to pokuša još jednom učiniti? Odgovori na ova pitanja trebali bi biti negativni, no ako je pisac dovoljno hrabar i dovoljno drzak, dovoljno imaginativan, onda će taj eksperiment pokušati uraditi, a sve to Miljenko Jergović upravo je učinio novom zbirkom Trojica za Kartal, podnaslovljenom Sarajevski Marlboro remastered.

Ove nove priče nisu ni lice ni naličje onih prethodnih, već su iznova ispripovijedane sudbine drugih ljudi koji s onima iz prve knjige dijele nemogućnost bježanja, užase i ljepote stradanja, besudbinstvo ukucano u genetski kod svakog pojedinca iz toga još tada jednoga od posljednjih gradova u kojem su ravnopravno i bez straha živjele tri vjere. Sarajevski Marlboro i Trojica za Kartal omogućuju čitanja tih sudbina, no ta čitanja, bez obzira na to čitali ove knjige u paru ili svaku pojedinačno, pokazuju da je i danas kao i onomad pred nama autor snažne empatije koji ulazi pod kožu svojim likovima i od njihovih želja, nadanja, strahova gradi punokrvne osobnosti kojima vjerujemo i s kojima se možemo poistovjetiti, iako ne bismo bili u njihovoj koži i proživljavali što oni žive – ali upravo u tome jesu snaga i moć književnosti.” – Seid Serdarević

https://www.ceresa.hr/arhiva/28041/sarajevski-marlboro-remastered-jergoviceva-trojica-za-

kartal/





Dječji odjel

HOBIJI I RAZBIBRIGE SLAVNIH / napisala Stěpánka Sekaninová; uz ilustracije poznatih čeških i slovačkih ilustratora ; [prevoditelj Ozren Doležal]. – Zagreb: Školska knjiga, 2021.

Jeste li znali da nas neki hobiji čine pametnijima? Pomažu nam i u tome da vizualiziramo, bolje pamtimo, razvijamo percepciju, motoričke vještine, kreativnost i maštu. Bez obzira na to kojim se hobijem bavimo, on uvijek povoljno utječe na naše raspoloženje. Posebno zato što hobi biramo isključivo radi vlastita zadovoljstva!

Bavljenje najdražim hobijem najbolji je način da odagnamo brige. Omiljene aktivnosti kojima se bavimo u slobodno vrijeme donose mnoge blagodati – i nama i slavnim osobama. Sumnjate li imalo u tu tvrdnju, pročitajte ovu knjigu.

Puna je slavnih, genijalnih, uglednih i poštovanih velikana i na zanimljiv nas način upoznaje s njihovim hobijima, razbibrigama i slobodnim aktivnostima – od onih posve svakidašnjih do uistinu ekscentričnih. Uz trideset tri pripovijesti o hobijima i razbibrigama trideset troje slavnih, ova knjiga donosi i trideset tri impresivne ilustracije.

https://shop.skolskaknjiga.hr/hobiji-i-razbibrige-slavnih.html





Knjige za mlade

POVRATAK KUĆI / [scenarij J. Michael Straczynski; olovka John Romita Jr. ; tuš Scott Hanna ; boja Dan Kemp ; prijevod Lana Brčić]. – Zagreb: Udruga Crtani Romani Šou, 2021.

Strip! Tijekom života, Peter Parker često se osjećao usamljenim. Kad je prvi put otkrio svoje sposobnosti, skrivao ih je. Činilo mu se da nitko ne razumije koliko je teško održavati ravnotežu između običnog smrtnika i junaka, sve dok se nije pojavio tajanstveni lik koji ima sposobnosti nalik njegovima… Ovo izdanje obuhvaća brojeve 30-35 serijala Amazing Spider-Man.

https://babilon-strip.com/product/the-amazing-spider-man-1-povratak-kuci/