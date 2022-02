Knjižnica nagradila najčitatelje i najčitateljice

Gradska knjižnica “Franjo Marković” jučer je obilježila Međunarodni dan darivanja knjigom upravo darivanjem knjiga i dodjelom priznanja najčitateljima i najčitateljicama, i to već četvrtu godinu zaredom. Članovi knjižnice koji su u 2021. pročitali najviše knjiga primili su priznanja, knjige te poklon-bon za godišnju članarinu. U kategoriji predškolaca nagrađen je Andreas Vukalović, u igraonici Tia Međimorec, od učenika od 1. do 4. razreda najviše knjiga pročitala je Ana Kušec, a od učenika viših razreda osnovne škole Luka Novosel Glavočević. U kategoriji srednjoškolaca, najčitateljem proglašen je Bruno Matej Ljutić, od studenata Veronika Poljak, među odraslima Sanja Sušanj, među umirovljenicima knjige najviše posuđuje Mirjana Đilas, a kao obitelj najviše su čitali Hegedići – Kristina, Krunoslav, Lana i Leon.

Osim članova knjižnice, nagrađeni su i korisnici bibliobusa i to od predškolaca Bruna Hrg, od učenika 1. do 4. razreda Mateo Martinek, a među starijim učenicima od 5. do 8. razreda njegova sestra Ines Martinek. Od studenata koji knjige posuđuju u bibliobusu, najviše ih je pročitala Karla Miklečić, među odraslima Martina Martak i među umirovljenicima Katica Gočin. Svi su bili složni – nitko ne čita zato jer mora, već zato što voli. Ravnateljica knjižnice Marjana Janeš Žulj i knjižničarka Maja Petračija čestitale su svim nagrađenim čitateljima, pozvale ih da se i dalje druže s knjigom i uživaju u usvajanju novih znanja. Sve male i velike čitatelje pozdravili su gradski pročelnik Sandro Novosel i ambasadorica čitanja Larissa Kalaus koja im je poručila da ne ostavljaju za sutra niti jednu knjigu koju mogu pročitati danas.