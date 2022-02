Dani Marcela pl. Kiepacha

Grad Križevci u suradnji s Gradskom knjižnicom „Franjo Marković“ Križevci , Gradskim muzejom Križevci i Udrugom P.O.I.N.T. te uz potporu Saveza inovatora Hrvatske i Saveza inovatora Zagreba, priprema niz aktivnosti u tjednu u kojem se obilježava 128. rođendan Marcela pl. Kiepacha. I ove godine posjetitelje očekuju edukativna predavanja, radionice i izložbe, a program će trajati od 7. do 11. veljače.

Gradski muzej Križevci priprema izložbu posvećenu Marcelu pl. Kiepachu i njegovoj obitelji, na kojoj će pokazati patente, portrete i osobne fotografije. Izložba će biti otvorena u razdoblju od 10 do 13 sati od 7. do 10. veljače.

Dječji odjel Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci, u sklopu projekta SPARK, organizira drugi obrazovni program za djecu u dobi od 3 do 7 godina “Marcel Kiepach i Lego brodovi”. Program se sastoji od dvije radionice, i to 9. veljače od 12 do 13 sati kada je predviđena 3D radionica te 11. veljače u istom terminu uz Lego radionicu izrade brodova.

Programi su besplatne, a broj polaznika je ograničen pa se svi zainteresirani moraju prijaviti kako bi osigurali svoje mjesto. Prijaviti se možete osobno u knjižnici, telefonom na 682-646 ili e-mailom na gkfm.do@gmail.com.



Udruga P.O.l.N.T. u sklopu projekta SPARK – Sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca organizira dva predavanja u Društvenom centru Future Hub Križevci, a Grad Križevci u suradnji sa Savezom inovatora Hrvatske i Savezom inovatora Zagreba i priprema još jednu “Kiepachonovaciju” – izložbu inovacija u Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci. Sudjelovanje na izložbi inovacija je otvoreno za sve zainteresirane, prijave su otvorene do petka 4. veljače, a informacije o sudjelovanju nalaze se na stranici www.krizevci.hr.

Sukladno važećim epidemiološkim mjerama, broj sudionika i posjetitelja u isto vrijeme će biti ograničen te će se događanja odvijati sukladno preporučenim epidemiološkim mjerama.

Manifestacija Dani Marcela Kiepacha pokrenuta je čast izumitelju nazvanom “čudo od djeteta”, koji je rođen u Križevcima 12.02.1894. godine. Po svojim izumima postao je poznat već sa 16 godina i patentirao ih je u nekoliko država.