Večeras filmska projekcija na Future Hubu

Ciklus filmskih projekcija u sklopu Future Huba Križevci danas nudi nijemi horor klasik Paula Lenija “Muzej voštanih figura” iz 1924. Riječ je o omnibusu u kojem mladi pisac od vlasnika muzeja dobije zadatak napisati priče o najopakijim izlošcima Kalifu od Bagdada, Ivanu Groznom i Jacku Trbosjeku, kako bi privukao posjetitelje. Leni je bio njemački slikar, scenograf, kostimograf i redatelj, autor dvaju značajnih ekspresionističkih filmova Pokrajnje stepenice (Hintertreppe, 1921) i spomenuti Muzej voštanih figura (Das Wachsfigurenkabinett, 1924). Nakon filma koji se prikazuje večeras, Leni je iz Njemačke otišao u Hollywood gdje je režirao četiri zapažena trilera od kojih se ističe Mačka i kanarinac (The Cat and the Canary, 1927).

Projekcija filma počinje u 19 u društvenom centru Future Hub Križevci na Trgu svetog Florijana 16 (iza Gradske knjižnice). Ulazak je slobodan.

