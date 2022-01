U Svetom Petru Orehovcu danas prva akcija prikupljanja krvi

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci i Zavod za transfuzijsku medicinu danas organiziraju prvu akciju prikupljanja krvi u Svetom Petru Orehovcu, kako bi promovirali dobrovoljno davalaštvo krvi i dalje od gradskih središta.

“Akcije dobrovoljnog darivanja krvi do sada su provođene na području grada Križevaca, no nakon više pokušaja, realizirano je nastojanje i želja da se svim stanovnicima približi mogućnost darivanja krvi u njihovom okruženju“, poručuju iz Gradskog društva Crvenog križa.

Svi darivatelji iz ove općine i sve punoljetne osobe koje još nisu darivatelji krvi, mogu se priključiti akciji danas od 10 do 13 sati u Društveno-kulturnom centru u Svetom Petru Orehovcu i postati vrijedna kap u ovom krvotoku solidarnosti.