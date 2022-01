Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1356

Pogled na dio izložbe o križevačkom meteoritu. Izložba je otvorena svakoga radnoga dana od 17 do 19 sati do kraja siječnja (foto A. Dundović)

U Temi Krugova slušamo posljednjih petnaestak minuta predavanja o malim tijelima Sunčevog sistema koje je 26. studenoga održao profesor Tihomir Marjanac iz udruge ProGEO-Hrvatska na Danima meteorita Križevci povodom desete godišnjice pada i pronalaženja meteorita Križevci. U ovom se dijelu govori, između ostaloga, o zagrebačkom bolidu od 28. veljače 2020. o tunguskoj eksploziji 1908. godine i o kometu Shoemaker-Levy koji se 1994. zaletio u Jupiter.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Nešt Davida Walliamsa i Tonyja Rossa, knjiga za mlade je Online kučke Selme Parisi i Nine Ivanović, na odjelu beletristike Prvo lice jednine Harukija Murakamija, a na stručno-znanstvenom odjelu Magija na hrvatskome povijesnom prostoru Denivera Vukelića.



Na današnji datum rođeni su Laurens Hammond i Eugen Kumičić, zabranjena je upotrebu ilirskog imena, prvi put je upotrijebljen inzulin pri liječenju šećerne bolesti, uhićeni su pripadnici Hrvatskog proljeća, umrli su Ivan Lučić, Ivan Vukić, Thomas Hardy, Emanuel Lasker, Zvonko Lovrenčević, Edmund Hillary i Anita Ekberg.



U Vijestima Krugova saznajemo koji se novi muzeji otvaraju ove godine, da Novi Sad postaje nova Europska prijestolnica kulture, te koji je nagledaniji hrvatski film prošle godine. Najavljujemo događaje na projektu Future Hub Križevci.



U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo nedavno uspjelo promatranje Merkura, Saturna, Jupitera i Mjeseca, povodom jedanaeste obljetnice Astronomskog društva Perzeidi i 412 godina kako je Galileo ugledao Jupiterove satelite, događaje vezane uz svemirski teleskop James Webb, te izložbu o meteoritu Križevci koja ostaje otvorena do kraja siječnja i može se razgledati svakoga radnoga dana od 17 do 19 sati u prostorima Kozmološkog centra u Križevcima (pored parkirališta iza Gradske knjižnice “Franjo Marković”).



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo glazbu Johanna Friedricha Albertija, Domenica Cimarose, Mauricea Durufléa, Billyja Prestona, Jimija Hendrixa, te grupa Procol Harum i Bijelo dugme.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1356 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 11. siječnja od 17 sati, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!