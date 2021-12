Prijavite se na besplatnu radionicu “Svjesnija komunikacija – šalabahter za svakodnevnicu”

Udruga P.O.I.N.T. u sklopu projekta Future Hub Križevci organizira još jednu dvodnevnu radionicu socijalnih vještina. Ovaj puta naziv radionice je “Svjesnija komunikacija – šalabahter za svakodnevnicu”.

Radionica se održava dva dana, u petak 17. prosinca od 19 do 20:30 sati i u subotu 18. prosinca od 9 do 12 sati u učionici Pučkog otvorenog učilišta Križevci, Trg svetog Florijana 14. Edukacija je besplatna, polaznici će po završetku dobiti certifikate, a prijave se primaju putem stranice projekta. Napominjemo kako su prijave putem web obrasca obavezne, a prijaviti se možete na sljedećem linku:

https://futurehub.krizevci.eu/program/FHK.3.4.7

O radionici

Da komuniciramo od rođenja, to već znamo. Svakodnevno s drugima razmjenjujemo riječi, osjećaje, nekada nije potrebno ništa ni reći, a znamo što nam netko poručuje.

No, zašto komuniciramo na taj neki određeni način? Zašto ponekad zvučimo kao naši roditelji? A ponekad su naše emocionalne reakcije neprimjerene trenutku i situaciji? Kakve veze naša prošlost ima s našom današnjom komunikacijom? I kakve to sve veze ima s našom ličnosti?

Kada komuniciramo s drugima između ostalog možemo prenositi svoje osjećaje i svoje misli. Ponekad to činimo u skladu s dobi i situacijom, a ponekad nas „ponese“ pa u trenutku izgovorimo ili učinimo svašta. Ali čak i da mi sve učinimo „kako treba“, ne možemo znati kako će to druga osoba primiti. Često ćemo u odnosima ostati s upitnikom nad glavom pitajući se što se upravo dogodilo. Ne postoji savršena komunikacija, ali postoje neki načini kako možemo biti svjesniji što se upravo dogodilo.

Svatko od nas kao osoba priča svoju životnu priču. Svaka osoba odrasla je u svojoj okolini i tako usvojila neke obrasce koji su danas dio njene ličnosti. Kako ćemo u kojem trenutku primati poruke ili ih prenositi, odnosno kako ćemo komunicirati ovisi o brojnim faktorima. Ipak, djelić toga vuče korijene iz našeg djetinjstva i iz ranijih postupaka drugih prema nama. Postoje brojne teorije ličnosti, a jednu je utemeljio Eric Berne. Prema njemu naša ličnost sastoji se od tri dijela, a kada komuniciramo možemo to činiti iz različitih dijelova ličnosti. Kada znamo iz kojeg dijela ličnosti progovaramo ili djelujemo, možemo svjesnije komunicirati.

Ako želite saznati više, poboljšati svoje komunikacijske vještine ili jednostavno spojiti ugodno druženje i učenje u predblagdansko vrijeme, tada je ova radionica baš za vas.

O predavačici

Ivona Hrg Lalić magistrica je psihologije. Prve radne korake odrađuje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te nastavlja u školi. Paralelno s tim djeluje i volontira u brojnim udrugama u lokalnoj zajednici. 2019. čini veliki korak u profesionalnom smislu te s kolegicom otvara privatni Centar za razvojnu podršku KUC KUC u kojem kao psiholog radi s djecom, mladima i odraslima na poticanju njihovog osobnog razvoja. Te iste godine započinje i najvažniju edukaciju do tada u svojoj profesionalnoj karijeri – naprednu edukaciju iz transakcijske analize s primjenom terapije igrom u radu s djecom, mladima i obiteljima. Danas najviše radi s djecom i mladima na poticanju njihovog socio-emocionalnog, komunikacijskog i spoznajnog razvoja te obožava to što joj je svakodnevni rad obojan igrom. U radu s odraslima voli to što može biti podrška u njihovom nošenju s izazovima odrasle dobi. Poseban gušt predstavljaju joj radionice, edukacije i predavanja iz raznih područja psihologije.

Vrijednost projekta Future Hub Križevci je 1.779.092,12 kuna koje su odobrene iz operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u sklopu natječaja „Prostori sudjelovanja – Razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“. Projekt Future Hub Križevci sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izložena u ovom tekstu isključiva su odgovornost Udruge P.O.I.N.T. Križevci i ni na koji se način ne smatra da odražavaju stajališta Europske unije, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.