KLIK pokreće ljetni ciklus radionica

Križevački laboratorij inovacija za klimu KLIK tijekom ljeta će održati tri besplatne radionice u sklopu javnog poziva za poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima. Prva radionica najavljena je za srijedu 19. lipnja u 18 sati u KLIK-ovom uredu u Zakmardijevoj ulici 8, a još dvije u srpnju, 11. i 25.

Na radionicama će se predstaviti uvjeti javnog poziva kojim Grad Križevci sufinancira izgradnju sunčanih elektrana na krovovima obiteljskih kuća i financira toplinsku izolaciju tavana kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva. Namjera im je potaknuti što više stanovnika Križevaca na prijavu za subvenciju. Za one koji ne mogu sudjelovati na radionicama, KLIK-ov ured je otvoren svaki radni dan od 8 do 16 sati, odgovaraju na pozive na broj 099 509 8931, kao i na upite poslane na kontakt@zadruga-klik.hr. Javni poziv kojim se mogu ostvariti subvencije otvoren je do 1. rujna i dostupan je na mrežnoj stranici Grada.