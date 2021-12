Grad želi srušiti jednu od najderutnijih zgrada u Križevcima, čeka se Vijeće za kulturna dobra

Prošlogodišnji potresi koji su pogodili središnji dio Hrvatske, prvenstveno zagrebački potres u ožujku, a potom i dva teška potresa na Baniji, u potpunosti su ogolili stanje brojnih zgrada u centru Križevaca, odnosno njegovoj staroj jezgri. Stambena zgrada na adresi Ivana Zakmardija Dijankovečkog 19 odavno nije u stanju ugostiti stanare, a nakon potresa stanje se pogoršalo do te mjere da je zgrada donekle osigurana skelama, kako bi se pješaci mogli uz ponešto veću dozu sigurnosti kretati tim dijelom pločnika.

Da je stanje loše, bilo je jasno i prije potresa, no oni su pojačali svijest o tome da je potrebno konačno riješiti taj problem. Početkom siječnja ove godine, desetak dana nakon najsnažnijeg potresa, gradonačelnik Mario Rajn najavio je da se kreće u rješavanje statusa derutnih građevina u centru Križevaca.

“Već duže vrijeme neriješeni imovinsko-pravni odnosi i zakonska regulativa oko građevina koje su kulturno dobro, sprječavaju temeljitu obnovu centra našeg grada. Kao gradonačelnik sam nebrojeno puta razgovarao s konzervatorima, kao i s privatnim vlasnicima kako bismo došli do zajedničkog rješenja. Posljednji potres učvrstio me u odluci da pitanje pojedinih građevina moramo riješiti što prije. I to ćemo napraviti“, tada je najavio gradonačelnik.

S obzirom na to da je od spomenute najave prošlo skoro pa godinu dana, odlučili smo provjeriti u gradskoj upravi je li se rješavanje ovog gorućeg pitanja pomaknulo s mrtve točke. Konkretno, zanimalo nas je stanje stambene zgrade u Zakmardijevoj 19, s obzirom na to da su iz gradskog vodstva stizale izjave o rušenju te zgrade.

“Spomenuta zgrada ima status kulturnog dobra, a s obzirom na loše stanje, Grad Križevci je uputio Vijeću za kulturna dobra prijedlog da se ta zgrada skine s popisa zbog mogućnosti urušavanja, a što je dokazala i statistička ekspertiza koju smo naručili za isti objekt. U ovom trenutku još nismo dobili odgovor Vijeća za kulturna dobra, a bez njihove suglasnosti zgrada se ne smije srušiti. Ovdje moramo napomenuti da je riječ o zgradi u privatnom vlasništvu, no radi zaštite sugrađana koji svakodnevno onuda prolaze, morali smo poduzeti navedene korake”, rekli su iz gradske uprave za portal Križevci.info.

“Da je Križevce pogodio potres jačine 6,4 po Richteru, kakvom je epicentar 29. prosinca 2020. bio kod Petrinje, starije kuće koje nisu održavane bi se srušile”, rekao je inženjer građevine statičar Branko Nemčić u intervjuu za Križevci.info početkom godine. Nema sumnje kako i zgrada u Zakmardijevoj 19 spada u tu kategoriju, stoga se nadamo da će odgovor Vijeća za kulturna dobra što prije stići, kako bi se problem, barem s ovom zgradom, otklonio.