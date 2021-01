Statičar Branko Nemčić: Potres kakav je pogodio Petrinju u Križevcima bi srušio mnoge kuće

Da je Križevce pogodio potres jačine 6,4 po Richteru, kakvom je epicentar 29. prosinca bio kod Petrinje, starije kuće koje nisu održavane bi se srušile, rekao nam je inženjer građevine statičar Branko Nemčić. Prošlog tjedna s djelatnicima Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

pregledao je sve javne objekte u gradu: škole, ustanove, zgrade gradske uprave, katastra i inspektorata, sinagogu, ali i stambene objekte za koje je prijavljeno oštećenje. Neki od 52 pregledana slučaja već su riješeni hitnom intervencijom djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Križevci i Komunalnog poduzeća.

“Ima oštećenja na dimnjacima i fasadama, ali statički elementi nisu oštećeni. Stabilnost zgrada nije ugrožena, sve pregledane građevine su stabilne i uporabljive, ali uz određene zahvate”, otkrio je križevački statičar. Tridesetak dimnjaka već je uklonjeno, sedam ih treba ožbukati, a jedan zid na zgradi gradske uprave potrebno je dodatno ojačati. Na zgradu u centru grada postavljena je skela i popravlja se dio fasade koji bi se mogao odlomiti, no statika joj nije narušena i sigurna je za korištenje. Na školskim zgradama pregledani su dimnjaci, u jednoj školi ima manjih pukotina koje će se sanirati prije povratka učenika.

“Najveća oštećenja ima Župna crkva u Koruškoj pa je kor izvan upotrebe, no ostali dio crkve je upotrebljiv”, potvrdili su nam iz Grada.

Što se tiče stambenih zgrada i privatnih kuća, sigurne su one koje su građene nakon 70-ih godina prošlog stoljeća, ali i starije koje su održavane, ožbukane i obnovljene. Inženjer Nemčić otkriva nam da se često susreće s pitanjima investitora je li baš potrebno toliko željeza koliko je projektant zamislio i naveo u projektu.

“Naravno da je potrebno. Novije građevine imaju vertikalna i horizontalna ojačanja, one su projektirane za potresno opterećenje do 8 stupnjeva. E sad, drugi je problem je li ih izvođač tako i izgradio”, kaže Nemčić i dodaje da su do nedavno građani sami mogli graditi svoju kuću, no od 2013. Zakon o gradnji propisuje da izvođač radova mora ispunjavati uvjete za obavljanje djelatnosti građenja te biti upisan u sudski registar ili imati obrtnicu i suglasnost za te poslove.

“Međutim, investitor često nije voljan platiti stručnjaka za nadzor. Apeliram na naše sugrađane, pogotovo mlade investitore koji grade svoje domove, da osiguraju kvalitetan nadzor jer jedino tako mogu biti sigurni da će im kuća biti izgrađena prema projektu, a to znači i sigurna za stanovanje”, savjetuje građevinski stručnjak.

Nakon velikog potresa u Skopju 1963. uvedeni su propisi prema kojima su armirani betonski zidovi postali obvezni, a šest godina kasnije, nakon potresa u Banja Luci, uvedeni su još stroži propisi kako bi građevine izdržale najmanje potres od 7 stupnjeva po Richteru. Hrvatska je 1998. preuzela europske standarde pa bi građevine trebale biti otporne i na jače potrese.

“To ne znači da na zgradi neće biti oštećenja, one će sigurno napuknuti i vjerojatno više neće biti uporabljive bez popravaka, ali neće se srušiti”, kaže Nemčić.

Poslije razornog potresa koji je prošli tjedan pogodio Petrinju, šteta je prijavljena na 75 objekata u Križevcima, potvrdio nam je Ured gradonačelnika. Prijava je bilo i nakon potresa u srijedu, jačine 5,0 po Richteru koji se osjetio i u Križevcima. Građani prijavljuju pukotine koje nastaju između spojeva nosivih i pregradnih zidova, kao i na spojevima s knaufom, no zbog toga se ne treba brinuti, tvrdi statičar Branko Nemčić.