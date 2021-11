[FOTO] Najhrabriji istrčali prvo kolo Križevačke kros lige

Pokisli i blatni, ali sretni i zadovoljni – tako je izgledalo 27 trkača nakon uspješno odrađenog prvog kola Križevačke kros lige, koja se trčala jučer u Ratarskoj šumi.

“Pazite, staza je blatna i skliska, molim vas da ne ganjate nikakve rekorde. Danas nije dan za rekorde“, bile su zadnje upute trenera križevačke Škole trčanja Alena Pavličeka dok se spremao svojim startnim pištoljem oglasiti početak utrke. Izgleda da nije bio ni dan za pištolje jer je ovaj zakazao, ali trenerov glas nije pa su svi u isto vrijeme uspjeli pokrenuti svoje satove i krenuti. Baš u tom trenutku pojačala je kiša, no nitko se nije bunio iako su do ulaska u šumu već svi bili mokri. Najmanji problem bilo je snalaženje na stazi jer ju je organizacijski tim iz Škole trčanja prethodno dobro označio duhovitim oznakama, no trčanje je zato bilo pravi izazov. Ipak, nitko se nije ozlijedio i kamera je zabilježila samo jedan pad.

Najboljima, čini se, ni blato i sklisko lišće nisu smetali jer su u cilj utrčali za manje od pola sata. Prvi je bio Saša Horvat iz AK Međimurje Čakovec, dok su drugi i treći bili Križevčani Željko Dubravec (Tiger Running Team) i Toni Jukica (Black sheep). Iz AK Međimurje je i Ivana Zeljko, najbrža u ženskoj kategoriji, a iza nje su utrčale Aleksandra Aleksa (AK Križevci) i Dragana Osman Ivanović (Vujec Running Team). Osim trkača, stazu su uspješno odradile i dvije nordijske hodačice: Vesna Sokač i Snježana Mergon.

Liga traje do 23. siječnja i natjecatelji kroz pet kola, svake druge nedjelje, na dionicama različitih duljina i vrsta terena, skupljaju bodove. Organizatori i sponzori nagradit će ukupne pobjednike lige, ali u svakom kolu nagrade mogu osvojiti i oni koji nisu najbrži jer u tombolu ulaze svi startni brojevi. Prijave su još uvijek otvorene, a svi željni dobre zabave uz sportsku aktivnost na svježem zraku – dobrodošli su.