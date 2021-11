Ovaj tjedan dva termina cijepljenja u Križevcima

Zbog povećanog interesa građana, uvedeni su novi termini za cijepljenje u Križevcima i to dva već ovaj tjedan. Svi koji se žele cijepiti prvom, drugom ili trećom dozom to mogu učiniti danas 15.11. i u petak 19.11. u dvorani Osnovne škole Ljudevita Modeca u Potočkoj ulici od 14 do 18 sati.

Dostupne su tri vrste cjepiva ( Comirnaty -Pfizer, Moderna i Janssen -Johnson) i ne treba se prethodno najaviti. Na cijepljenje obavezno donijeti osobnu i zdravstvenu iskaznicu, a oni koji dolaze po drugu i treću dozu trebaju donijeti i potvrdu o primitku prethodnih doza.