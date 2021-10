(FOTO) Chillkica jam okupio 24 vozača BMX-a

Skate-park Križevci ponovno je opravdao svoj status jednog od najboljih u Hrvatskoj. Nakon „Križevci Skate and Fun“ natjecanja prošlog vikenda, u subotu se u Križevcima održao Chillkica jam – natjecanje vozača BMX-a na novom Skate-parku Križevci.

Sudjelovalo je 24 natjecatelja, a rezultati su sljedeći: titulu styler dana odnio je Fynn Carstens, nagradu best trick dobio je Kristijan Jergović, a Rider of the day Ivan Rajkov.

Nagrade je najboljima dodijelio organizator Matija Crnković i to za najboljeg seniora, juniora, najbolji trick i staylera dana, a natjecanje je podržao i pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel.