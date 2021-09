Cijepljenje djece protiv covida – zasad samo prioritetne skupine

Prema jučer objavljenim podacima u tjednom izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, broj zaraženih koronavirusom naglo je porastao među djecom. Gotovo 27 posto od više od osam tisuća zaraženih u posljednjih tjedan dana su djeca, a najviše je oboljelih u dobi 15-18 godina, njih 36,7 posto. Čitavi razredi su u samoizolaciji, a roditelji su zabrinuti.

“Sve je više zaraženih učenika. Nemoguće je spriječiti zarazu, bojimo se komplikacija i zato razmišljamo o cijepljenju naše trinaestgodišnjakinje“, ispričao nam je jedan tata. Mama jedne križevačke maturantice rekla je da se njena kćer nedavno cijepila jer je samo pitanje trenutka kad bi se zarazila, a ne želi propustiti zadnju godinu u školi, maturalnu zabavu ili odlazak na putovanje. Zasad su u Hrvatskoj, kao i u ostatku Europske unije, registrirana dva cjepiva za djecu od 12 i više godina – Pfizer i Moderna, no još uvijek nema službene odluke o preporuci da se krene u masovnije cijepljenje mladih od 12 do 17 godina.

“Preporučujemo cijepljenje zdravstveno ugrožene djece starije od 12 godina i one u čijim obiteljima ima kroničnih bolesnika te srednjoškolaca, pogotovo maturanata i djece u đačkim domovima, kao i učenika medicinskih, frizerskih ili ugostiteljskih škola koji tijekom prakse imaju veći broj kontakata“, rekla je za Križevci.info zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i voditeljica Službe za školsku medicinu Ivana Pavić Šimetin. Dodala je da se, na zahtjev roditelja, sve više cijepe i djeca koja se bave sportom kako se ne bi trebala testirati uoči svakog sportskog natjecanja. Roditelje zanima zašto je dobna granica baš na 12 godina i postoje li ikakve posljedice za zdravlje nakon cijepljenja djece. Iz HZJZ-a kažu da nešto nuspojava ima i one se prate, no korist od cjepiva ipak nadmašuje rizike. U nedostatku konkretnih preporuka, među roditeljima se šire svakakve priče, pa i one da cjepivo uzrokuje neplodnost.

“Dokaza o povezanosti cjepiva i neplodnosti nema. Upravo suprotno – djevojke i žene koje u sljedećih deset godina planiraju trudnoću, najbolje što mogu učiniti je da se cijepe“, rekla je Pavić Šimetin i dodala da je dobnu granicu od 12 godina odredio proizvođač cjepiva. No ovog tjedna iz kompanije Pfizer objavili su da je druga faza kliničkog ispitivanja pokazala da je cjepivo sigurno čak i za djecu od 5 do 11 godina. To su prvi objavljeni rezultati za ovu dobnu skupinu, navodi CNN, no podaci još nisu recenzirani. Nakon kliničkih istraživanja čekaju se odobrenja, a samo je pitanje vremena kad će početi cijepljenje djece mlađe od 12 godina, misli pedijatar Milivoj Jovančević.

“Bitno je cijepljenje djece iz više razloga: jedno je smanjenje broja oboljelih, smanjenje mogućnosti prijenosa i postizanje kolektivnog imuniteta. No ne smijemo smetnuti s uma i rezultate nedavnih istraživanja kako samoizolacija djeluje na psihosocijalno i edukacijsko zdravlje djece. Znamo da ako dijete dođe u kontakt s oboljelim, a to vidimo gotovo svakodnevno, da ako je cijepljeno ne mora ići u samoizolaciju“, rekao je pedijatar za RTL. Pomoćnica ravnatelja HZJZ-a Marija Bubaš ovih je dana objavila da je cijepila dvog 12-ogodišnjeg sina uz objašnjenje da će dijete sad biti bolje zaštićeno, a profesor s riječkog Medicinskog fakulteta Stipan Jonjić ne vidi problem u cijepljenju ne samo djece starije od 12 godina, nego i mlađe.

“COVID-19 je opasna bolest i krajnji je rok da to shvatimo kao društvo i kao pojedinci. Cijepljenjem smo dosta postigli, ali moramo postići i više, uzor nam trebaju biti zemlje poput Danske. Vidim da neki cijepljenje djece doživljavaju kao nekakav zločin, ali treba im pažljivo objasniti da je cijepljenje spasilo nebrojenu djecu, ne samo od smrti već i od invaliditeta, primjerice u slučaju dječje paralize“, rekao je Jonjić jučer za Večernji list.