Varaždinske barokne večeri u Križevcima

Križevački ogranak Matice hrvatske poziva građane na koncert sopranistice Marte Lončar i lutnjista Diega Leverića koji će se održati večeras u crkvi sv. Ane u 19.30. Dio je to programa 51. Varaždinskih baroknih večeri koji se, već tradicionalno, održava izvan Varaždina. Sopranistica Marta Lončar svestrana je pjevačica sa specijalizacijom iz baroknog i klasičnog pjevanja, pjevala je u vokalnom ansamblu Antiphonus s kojim je izvodila glazbu iz razdoblja od srednjeg vijeka do suvremene glazbe. Završila je studij baroknog i klasičnog pjevanja na Kraljevskom konzervatoriju u Den Haagu u Nizozemskoj. Prije studija u Nizozemskoj, a nakon završenog studija glazbene teorije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, radila ja u glazbenim školama u Hrvatskoj kao profesorica glazbenih teorijskih predmeta. Kao solistica je sudjelovala u mnogim projektima Kraljevskog konzervatorija, a najistaknutiji zborski projekt u kojem je sudjelovala za vrijeme studija jest Misa u h-molu J. S. Bacha na Juilliardu u New Yorku. Redovito se pojavljuje kao solistica u baroknim kantatama i oratorijima, a kao zborska pjevačica sudjeluje u radu više zborova: Nizozemski radio zbor, Rotterdamski simfonijski zbor, Bachkoor Holland te Zbor HRT-a.

Diego Leverić, u umjetnosti kao Edicole Grevi, lutnjist je koji svira na autentičnim baroknim lutnjama. Njegov prvi solistički CD Weiss à Rome Amadeus poznati talijanski glazbeni časopis nagradio je s maksimalnih pet zvjezdica za umjetnički i tehnički aspekt. Koncertirao je diljem Europe, u Argentini, Brazilu, Siriji, Japanu i u Kini, a najznačajnija mjesta su konzervatorij Tchaikovski u Moskvi, Shanghai Symphony Hall, Fudan University u Shanghaju, Konzervatorij Antonio Vivaldi u Alessandriji, festival Sanssouci u Podstamu te Varaždinske barokne večeri.