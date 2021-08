Noa Svoboda briljirao u dresu U-18 reprezentacije Hrvatske

Mlada reprezentacija Hrvatske do 18 godina proteklih je dana sudjelovala na U18 FIBA European Challengeru, koji je zamjena za Europsko juniorsko prvenstvo koje se zbog pandemije koronavirusa neće održati. Naši su košarkaši odigrali pet utakmica, a u posljednjoj je briljirao Križevčanin Noa Svoboda. Hrvati su pobijedili Gruziju sa 84:72, a Svoboda je bio najbolji strijelac naše reprezentacije s 23 poena.

U prvoj četvrtini povela je Gruzija 14:8, pa iako je ujedno to bilo i najveće ubilježeno vodstvo suparnika, sigurno nije bio očekivani tijek događaja. Prva dionica završava izjednačenjem (21:21), a do izjednačenja je došlo ukupno devet puta tijekom četrdeset minuta igre. Druga je četvrtina obećavala, imala je Hrvatska u jednom trenutku i vodstvo 49:39, no pauza na poluvremenu kao da je prekinula ritam i u posljednju dionicu se ulazi s tek pola koša prednosti (66:65).

Ključna je bila posljednja četvrtina u kojoj su naši juniori u potpunosti zaustavili Gruzijce. Gotovo sedam minuta protivnici nisu uspijevali ubaciti koš iz igre, provuklo se tek jedno slobodno bacanje, a izabranici Ivana Tomasa su konačno uspostavili protočnost i došli do dvoznamenkaste prednosti pri 76:66. Jednom kada su ‘proradili’, znali su tu prednost i zadržati te utakmica završava pobjedom Hrvatske na 84:72.

Na posljednjoj europskoj utakmici posebno se istaknuo Noa Svoboda ubacivši 23 poena uz 6 skokova i 3 osvojene lopte. Iskazali su se i double-double Krševan Klarica sa 16 poena i 10 skokova te Andrija Jelavić i Luka Krajnović, svaki s po 12 poena.

Kada sagledamo svih pet utakmica, Svoboda je odigrao sjajan turnir. Iako je prosječno igrao tek 15.3 minute po dvoboju, bio je treći strijelac Hrvatske s 9.8 poena u prosjeku, čemu je dodao 2.8 skokova i 1.6 asistencija, čime je potvrdio kako je u 2003. godištu jedan od najboljih košarkaša Hrvatske.