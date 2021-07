Županijski Stožer predstavio planove za nove punktove za cijepljenje u gradovima

U prostorijama Županijske uprave danas je nakon redovne koordinacije Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije održana konferencija za medije na kojoj su predstavljene aktualnosti vezane uz epidemiološku situaciju na području županije, kao i planovi za daljnju organizaciju cijepljenja protiv bolesti COVID-19.

Načelnik Stožera Ratimir Ljubić uvodno je izvijestio kako je na području županije epidemiološko stanje i dalje stabilno, dodavši kako je u posljednja 24 sata zabilježeno sedam novih slučajeva oboljenja koronavirusom, uz aktivna 22 slučaja, dok se na bolničkom liječenju nalaze tri osobe.

„Osjeti se lagani porast u broju novooboljelih, trenutno je to između 20 i 30 aktivnih slučajeva, te pozivam sve naše sugrađane da se i dalje odgovorno ponašaju i pridržavaju svih epidemioloških mjera. Što se tiče cijepljenja, prvom je dozom procijepljeno 37.218 osoba, čemu možemo pribrojiti i 1.131 osobu cijepljenu Janssen cjepivom pa dobijemo 38.349, a drugom je dozom procijepljeno 32.299 osoba. Prema tim podacima, procijepljeno je 44 posto odrasle populacije, odnosno iskazalo je interes za cijepljenjem. Ljetna shema cijepljenja bez najave nastavlja se prema planu u prostoru bivše COVID ambulante ponedjeljkom, srijedom i subotom, a građane pozivamo da se prvenstveno jave svojim obiteljskim liječnicima kako bi se naručili na cijepljenje te ukoliko im na odgovara takav termin, da se upute u ambulantu“, pojasnio je zamjenik Ljubić te dodao kako će se, zbog velikog interesa, ove subote u bivšoj COVID ambulanti cijepiti samo cjepivom Janssen.

Kako bi građanima olakšali cijeli proces cijepljenja, u narednom su razdoblju u planu četiri velika punkta u gradovima.

„Prvi punkt je na rasporedu ove nedjelje, 25. srpnja, u Koprivnici gdje će se cijepiti drugom dozom Pfizera i Moderne, ali se mogu cijepiti i građani koji žele prvu dozu, drugi je 1. kolovoza u Koprivnici te isti dan u Đurđevcu, također prva i druga doza, dok je posljednji planirani punkt 8. kolovoza u Križevcima. Ako bude i dalje interesa, nastavit će se s organizacijom velikih punktova jer nam je želja da se što više građana javi i procijepi kako bismo zadržali stabilnu epidemiološku situaciju na području županije“, dodao je Ljubić te se osvrnuo na organizaciju javnih okupljanja:

„Mjere nacionalnog Stožera kažu da su dozvoljena javna okupljanja do 100 osoba, no ima izuzetaka – umjetničke izvedbe, scenski prikazi, kulturni događaji i slično, no za to organizator mora zatražiti suglasnost lokalnih stožera – općina i gradova, koji moraju osigurati i provođenje epidemioloških mjera. Ona okupljanja gdje se ne mogu kontrolirati i provoditi epidemiološke mjere, prema preporuci nacionalnog Stožera, moraju se odgoditi, odnosno otkazati. Za kontrolu provođenja mjera zaduženi su inspektorat civilne zaštite, državi inspektorat i policija. Kod svadbi i sličnih događaja koja se odvijaju u zatvorenom prostoru uz neke druge okolnosti, isključivo su potrebne COVID potvrde, zna se tko može dobiti COVID potvrdu, i tu nema izuzetaka. Organizator mora kontrolirati imaju li sve osobe potvrde i imati njihov popis, a potvrde su potrebne i za utakmice te pozivamo sve sugrađane da ih pribave.“