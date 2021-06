Zakoračite u novu ljubičasto – žutu eru kids from the sky

kids from the sky

Nakon što su se kids from the sky publici i kritici predstavili odvažnim EP-jem “Elementi”, ovi pioniri potpuno novog zvuka na domaćoj glazbenoj sceni pozivaju vas da zakoračite u njihovu novu eru koja započinje pjesmom “you call them friends?”.

“‘you call them friends?’ je pjesma koja govori o dvije strane. Jedna predstavlja svu podršku koju band dobiva, dok su s druge strane negativni komentari, povremeno puni mržnje. Poanta pjesme je da se i ljudi s takvim komentarima prihvate i dožive kao prijatelji.”, o novoj pjesmi je ispričao Teo Golub.

you call them friends?’ prva je u nizu pjesama nove “ljubičasto-žute” ere, a za koje band tvrdi da su najbolja skupina pjesama koje su do sada napravili, te se raduju prezentirati ih javnosti.



Osim inovativnog i originalnog zvuka, kids from the sky svoju publiku su navikli i na besprijekornu vizualnu estetiku. Prateći spot je, već tradicionalno,snimio Dinko Šimac, te je naglasak na vizualnom doživljaju i prikazu. Cijela nova era stavljat će naglasak na vizualne elemente.

“Cilj je bio prikazati emocije i njihovu eksploziju kroz vizualne elemente koji su ostvareni rasvjetom i dimnim bombama“, rekao je Teo.



Pjesma je dostupna na svim streaming servisima.