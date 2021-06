Za tjedan dana je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća, Rajnu nedostaju dvije ruke za većinu

Mario Rajn uvjerljivom je pobjedom u drugom krugu lokalnih izbora osigurao novi četverogodišnji mandat na čelu Križevaca. Mato Devčić nije pružio nikakav otpor u drugom krugu, u kampanji ga se moralo tražiti mikroskopom, tako da je bilo izvjesno da će Rajn lakoćom obraniti prednost iz prvog kruga.

No, iako je u prvom krugu lokalnih izbora skupio više glasova nego Devčić, Švagelj i Katanović zajedno, to Rajnu nije bilo dovoljno da osigura većinu u Gradskom vijeću. Naime, na glasačkim listićima za Gradsko vijeće dobio je čak 520 glasova manje nego na listićima na kojima se birao gradonačelnik, tako da se Rajnova lista morala zadovoljiti sa osam mandata, a samo 10 glasova nedostajalo mu je za osvajanje još jednog mandata. Po tri mandata osvojili su HDZ, SDP i HDS, dok su listi koju predvodi Ivan Majdak pripala dva mandata. S obzirom na to da se broj članova Gradskog vijeća smanjio s 21 na 19, Rajnu su potrebna još dva mandata kako bi oformio koaliciju koja će imati većinu u vijeću.

U prijevodu, sve od preostale četiri opcije dovoljne su mu za taj cilj, a s kim je postigao dogovor, saznat ćemo točno za tjedan dana. Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca zakazana je za srijedu, 16. lipnja u 18 sati, a mjesto radnje je Velika dvorana Hrvatskog doma.