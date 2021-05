INTERVJU Miroslav Stručić: Selo ne bi trebalo biti samo poljoprivreda

Pronaći balans između potreba sela i grada najvažnija je zadaća HSS-ovog kandidata za gradonačelnika Križevaca Miroslava Stručića. Obrazovani poljoprivrednik, predsjednik Udruge uzgajivača simentalskog goveda i dobrovoljni vatrogasac oduvijek je, kaže, imao sklonost radu za opće dobro, želju za napretkom, zajedničkim djelovanjem i stvaranjem pozitivnog ozračja u trenucima tmurnih i izazovnih vremena. A trenutak je izazovan, uvjerava nas, i bez obzira bavili se vi politikom ili ne, ona će se sigurno baviti vama. U stranačkoj hijerarhiji uspinjao se od člana ogranka, predsjednika mladih do dopredsjednika GO HSS-a Križevci. Ne može mu se dogoditi da pogriješi u broju prigradskih naselja, područnih škola, groblja i seoskih domova. U gradu želi napraviti streljanu i kuglanu, reformirati gradsku upravu i reorganizirati Turističku zajednicu. Iako je poljoprivrednik, uvjerava nas da se selo mora razvijati i kroz druge gospodarske grane.

Dugo ste aktivni u udrugama, član stranke 20-ak godina, a simpatizer još i dulje. Zašto ste se sada odlučili kandidirati za gradonačelnika?

Kandidirao sam jer smatram da Križevci zaslužuju više i bolje od postojećeg stanja. S obzirom na to da je industrijska proizvodnja u gradu gotovo posve uništena, postali smo grad trgovačkih lanaca, kafića, kladionica i iseljenih starih ruševnih zgrada u gradskom središtu. Smatram da se, uz pomoć stručnjaka i eksperata iz različitih područja, ovaj uspavani grad može gospodarski oživjeti. Naš program počiva na tri temeljne smjernice: selo, grad, dom i obitelj. Svaki od ta tri naslova grana se u 20 podnaslova, kako bismo došli do broja 1 i izborne pobjede.

Slogan vam je „služiti, a ne vladati“ – što njime želite poručiti?

Njime jasno izričemo stav da stojimo na strani našeg naroda i građana, koji će nas na izborima svojim povjerenjem ovlastiti da služimo tom istom narodu na način da kvalitetno, odgovorno, savjesno, moralno, etično, pravedno, socijalno i kroz nauk braće Radić vodimo grad u boljitak. Vladavina se može izroditi u aroganciju, bahaćenje i kriminalne stranputice, dočim služenje znači raditi za svoj narod, kako bi svima bilo bolje, i nikad se ne umoriti u tome.

Vaša stranka HSS je u zadnjih 28 godina imala četiri gradonačelnika, ako ne računamo kratak staž u stranci aktualnog gradonačelnika. Jedan od njih na vlasti je bio 16 godina. Za to vrijeme nije ulagano u osnovnoškolsku infrastrukturu, stadion, atletsku stazu, prema broju priključaka na vodu naša županija je na začelju u državi. Zašto HSS i ranije nije provodio politike za koje se danas zalažete?

Vaša konstatacija o četiri gradonačelnika u 28 godina je točna. Ulagalo se puno u asfaltiranje cesta (90-tih), izgrađena je sportska dvorana, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, uređeni trgovi, nova Obrtnička škola, Razvojni centar i drugo… Nije da se ništa nije ulagalo, ali očito ne dovoljno i ne u sve prave i potrebne projekte. Slažem se da se u sportsku infrastrukturu ulagalo minimalno, a u razvoj vodovodne mreže još i manje. Naglašavam da je svojedobno proračun bio oko 13 do 17 milijuna kuna, i propadale su gotovo sve velike i relevantne tvrtke u gradu. No, sigurno se moglo napraviti i puno više, a velik dio ovog odgovora zašto nije, ipak znaju bivši gradonačelnik iz HSS-a, bivši vijećnici pozicije te pročelnici. Na našu žalost, to su zaključili i građani te su kaznili stranku prije 4 godine na izborima ne poklonivši nam povjerenje.

Oni koji spominju selo u ovoj kampanji, uglavnom govore o uređenju društvenih domova. Oni su okupljališta i mjesta u kojima se odvija društveni život, no nisu jedino što selu treba. Kako zadržati mlade obitelji na selu u okviru mogućnosti lokalne samouprave?

Naravno da je to kompleksan problem i nije ga jednostavno riješiti. Smjernice našeg programa idu prema subvencijama za kupnju prve nekretnine za mlade obitelji. Naglašavam da su sela dosta opustjela i puno je praznih kuća koje se mogu kupiti uz povoljnu cijenu, te uz eventualna nužna ulaganja tijekom određenog perioda oslobađaju mlade obitelji dugogodišnje kreditne zaduženosti. Sela moraju imati mogućnost besplatnog priključka na vodovod, asfalt do svake kuće, kvalitetnu internet vezu. Planiramo dograditi dječja igrališta u svakom selu, uz mini-projekt “Koš i stol za stolni tenis” uz svaki mjesni dom ili područnu školu, a neophodna je bolja suradnja s mjesnim odborima uz povećanje financija. Imamo viziju otvaranja radnih mjesta kroz obrte (servisi, mehanika, frizeri, mini sirane i vinarije…) i poduzetništvo, jer selo ne bi trebalo biti samo poljoprivreda. To o čemu govorim već postoji u slovenskom Prekmurju, austrijskoj Koruškoj i Štajerskoj.

U gradu nije osigurana primarna zdravstvena zaštita kakvu imaju druge sredine. Doduše, osnivač Doma zdravlja je Županija koja već godinama ne uspijeva zaposliti pedijatra i ginekologa. Kako biste Vi, ako postanete gradonačelnik, riješili ovaj problem?

Rješenje je u osiguranju gradskog stana za tog stručnjaka i njegovu obitelj, jasno ukoliko je ima. Također grad može pomoći u pridobivanju specijalista bonusom na plaću i nekim dodatnim olakšicama. Problem nije jednostavan za riješiti, ali kroz lobiranje, raspitivanje, prezentaciju grada kao sigurne, mirne, ugodne i poželjne destinacije za život, šanse za njegovo rješavanje su zasigurno velike. Uostalom, brojni stručnjaci raznih profila i iz različitih djelatnosti su u mlađem životnom periodu stizali u Križevce iz udaljenih krajeva i ostali tu kod nas cijeli život, kroz protekla desetljeća, pa i stoljeća. Neprijeporno je da su oni obogatili i unaprijedili naš grad i veliko im hvala na tome.

Mnogi naši sugrađani putuju na posao, izjavili ste da ne biste htjeli da Križevci postanu samo „spavaonica“. Koji je Vaš plan za oživljavanje gospodarstva?

To je ključna točka i ishodište svih projekata i daljnjih planova. Naime, bez stabilnog i jakog gospodarstva, nema niti u većoj mjeri svih ostalih ulaganja u brojne olakšice našim potrebitim društvenim skupinama, u kulturu i druge sadržaje društvene nadgradnje. Ukidanjem prireza, smanjivanjem komunalne naknade, poreza na potrošnju i poreza na korištenje javnih površina, bit će malo olakšani uvjeti poslovanja. Plan je privući investitore u poslovnu zonu Gornji Čret, revitalizirati zone Cubinec i Nikola Tesla, te poticati otvaranje obrta i svih oblika poduzetničke aktivnosti na selima. Davanje zemljišta za gradnju poslovnih proizvodnih objekata po nižim cijenama, oslobađanje dijela davanja, promocija postojećih, a nepopunjenih poslovnih zona mora biti prioritet. Dovođenje IT stručnjaka i eventualno gaming industrije, uz smjernice za razvoj zelenih politika, dobar su put prema većoj zapošljivosti u Križevcima i okolici. Također i suradnja sa srednjim školama oko stipendiranja deficitarnih obrtničkih i majstorskih zvanja i struka trebala bi poboljšati situaciju.