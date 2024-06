Brundanje uz najjače hrvatske rock ikone povodom 30. rođendana Pivovare Medvedgrad

Pivovara Medvedgrad 5. i 6. srpnja u svom dvorištu u Huzjanovoj 36 slavi veliki jubilej na najrockerskiji mogući način, s dva dana nezaustavljivog Brundanja – Craft, Rock & Street Food festivala! Ovaj godišnji event postaje epicentar rock scene u Hrvatskoj, a okupit će najjače aktere koji su obilježili glazbenu scenu. Prvog dana, 5. srpnja 2024., publika će biti zapljusnuta valom dobrih vibracija uz nastupe Jonathana, Majki i Let 3. Njihovi tekstovi i glazba već su odavno postali neizostavnim dijelom kolektivne glazbene svijesti, a sada će ponovno oduševiti srca obožavatelja. Jonathan, koji je prošle godine na istoj adresi oduševio publiku i ove godine obećava spektakl i upoznavanje s pjesmama s novog albuma. Goran Bare uz Majke, pjesnik je ulice i glas generacija, on nije samo glazbenik – on je ikona. Njegove duboke, emotivne tekstove, isprepletene s nevjerojatnom glazbenom kompozicijom, stvorile su himne koje su dotakle srca mnogih. A što reći za LET 3? Njihova glazba izaziva granice, probija tabue i otvara vrata prema neistraženim prostorima ljudske mašte. Njihovi stihovi su izazovni, ritmovi zarazni, a scenski nastupi nezaboravni. Ne pristaju na kompromise, već stvaraju svoj vlastiti put kroz glazbu, umjetnost i provokaciju.

Ali, to nije kraj priče, jer i subota, 6. srpnja 2024., donosi eksplozivni lineup s nastupima Savršenih Marginalaca, Kojota, Jure Stublića & Filma i Pips Chips & Videoclipsa. Ovi bendovi ne samo da su oblikovali generacije, već su i osvojili značajna mjesta u povijesti domaće glazbe. Savršeni Marginalci, četvorka koju čine Suba, Zoki i Šoki iz Hladnog piva te Krmpa iz Deafness By Noize, otvaraju drugu večer, svirajući isključivo prva tri albuma Hladnog piva. Kojoti, legendarni domaći blues rockeri i ove će godine podsjetiti na nezaboravne glazbene trenutke. Moderni pop sastav Pips Chips & Videoclips poziva vas da pripremite glasnice, jer vas Pipsi, predvođeni legendarnim Ripperom, očekuju s repertoarom kojeg publika obožava. Jura Stublić & Film još je jedan od bendova čiji su hitovi obilježili generacije. Od balada do energičnih rock himni, Jura će vas provesti kroz širok spektar emocija i glazbenih senzacija te učiniti sve da Brundanje dugo pamtite.

Na Brundanju se ne favorizira samo glazba, već se na ovom Craft, Rock & Street Food festivalu spaja tridesetogodišnja pivarska tradicija Pivovare Medvedgrad sa širokim izborom piva za svačije nepce te vrhunski street food.

Očekujemo vas 5. i 6. srpnja 2024., kada će se dvorište Pivovare Medvedgrad u Huzjanovoj 36 u Zagrebu pretvoriti u metropolu hrvatskog rocka. U petak koncerti počinju od 20, a u subotu od 19 sati. Ulaznice možete kupiti na entrio.hr po cijeni od 25 eura po danu. Pripremite se za dva dana intenzivnog rocka, piva i gastronomskih užitaka u Pivovari Medvedgrad. Nabavite svoje ulaznice na vrijeme i pridružite nam se na proslavi 30. rođendana, na Brundanju – ovo je vikend koji se ne propušta!

Za više informacija pratite web stranicu i društvene mreže: https://www.facebook.com/pivovaramedvedgrad