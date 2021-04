Novi naslovi u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

ZNATI(ŽELJA): ZAŠTO MLADI TREBAJU ČITATI POPULARNOZNANSTVENE TEKSTOVE, I TO ODMAH? / Vedrana Stantić, Anita Peti Stantić. – Zagreb: Naklada Ljevak, 2021.

Ova je knjiga napisana s namjerom da se zainteresiranu javnost, a posebno mlade i njihove učitelje, potakne na to da posegnu za popularnoznanstvenim tekstovima. Ti su tekstovi most između znanstvene literature i šire javnosti. Kako je poznato da ljudski mozak u dobi između trinaeste i devetnaeste godine postaje sposoban razumjeti apstraktne koncepte, složene teorije i odnose, kao i dubinski usvojiti intelektualni vokabular koji prati taj razvoj, upravo je to pravi trenutak za uranjanje u popularnoznanstvene tekstove. Ti tekstovi, osim što obiluju podacima i analizama koje potiču znatiželju i istraživački duh, pretpostavljaju i strukturirane načine mišljenja koji dovode do uspoređivanja, zaključivanja i traženja rješenja u svakodnevnim životnim situacijama. Ovom smo knjigom i mladima i njihovim učiteljima željele pokazati upravo to – kako su rano otkrivanje popularnoznanstvenih tekstova i njihovo čitanje garancija razvoja vlastitih intelektualnih sposobnosti. Osvijestimo li to i počnemo li više razgovarati, i mladi sa starijima i mladi međusobno i stariji međusobno, a onda i čitati i razgovarati o pročitanom, sasvim je sigurno da ćemo se razumjeti bolje.

https://www.ljevak.hr/publicistika/26052-znatizelja.html

BELETRISTIKA

POŠTOVANI GOSPODINE M. / Herman Koch; preveo s engleskoga Mate Maras. – Zagreb: Znanje, 2020.

Svaka priča ima onoliko verzija koliko i sudionika. Jedna takva maestralno ispisana enigma raspliće nam se u retcima ovog romana. Slagalica satkana od pisama gospodinu M.-u, sjećanja na djetinjstvo i spletki glavnog lika otkriva nam krakove davnog zločina. Zločin je to koji je sablaznio nizozemsku javnost jer je motiviran ljubavnom vezom profesora i prelijepe učenice Laure, a koban i nikada do kraja rasvijetljen kraj učinio ga je predloškom književnog bestselera. Pisac M. koji je na ovoj tragediji zaradio svjetsku slavu sada je predmet opsesije jednoga od aktera zločina koji njemu, ali i javnosti želi razotkriti što se zaista dogodilo. Ljubitelji Hermana Kocha još će jednom uživati u inteligenciji, humoru i lakoći kojom ovaj virtuoz riječi uspijeva prikazati tanku granicu između književnosti i života, zločina i slučajnosti, ljubavi i opsesije.

https://znanje.hr/product/postovani-gospodine-m/400011

DJEČJI ODJEL

MAGDALENINA KNJIŽNICA NA KOTAČIMA / Željka Horvat Vukelja; ilustrirala Andreja Živko. – Koprivnica: Knjižnica i čitaonica ˝Fran Galović˝, 2020.

„Magdalenina knjižnica na kotačima“ polako je i spontano nastajala u vrijeme autoričinih gostovanja u dječjim vrtićima i školama u Koprivničko-križevačkoj županiji u organizaciji koprivničke bibliobusne službe. Tijekom 2015., 2016. i 2017. godine Željka Horvat-Vukelja gostovala je u školama i vrtićima u osam naselja županije (Peteranec, Drnje, Kunovec, Koprivnički Bregi, Novigrad Podravski, Sigetec, Hlebine i Gola, na kojem su sudjelovala i djeca iz Ždale).

Djeci se predstavila pričama u formi pričokaza koji opisuje kao pripovjedačko-scenski oblik, a izvodi uz pomoć jednostavnih, ali atraktivnih i maštovitih rekvizita. Tijekom susreta i putovanja autorica je upoznala način rada službe, prepoznala njenu važnost u unapređenju kulturnog života malih i udaljenih mjesta, posjetila bibliobusno vozilo i upoznala korisnike pokretne knjižnice. …

Željka Horvat-Vukelja priča priču o mladoj knjižničarki koja nastoji privući stanovnike malog mjesta da se učlane u knjižnicu – u njenoj misiji pomoći će joj jedan pas, jedan stariji čovjek će se zahvaljujući knjižničarki prisjetiti svog djetinjstva i mladosti, a mještani koji su bili vječno zaposleni počet će čitati i posuđivati knjige. Kroz sretan završetak priča donosi pouku o važnosti čitanja i zašto treba čitati – jer knjige usrećuju!

Objavljivanjem ove slikovnice kao i njenom promocijom promiče se čitanje iz užitka i svijest o tome da su djeca koja od najranije dobi čitaju iz užitka, uz roditelje i članove najuže obitelji koji ih u tome potiču te uz podršku knjižničara i odgojno-obrazovnih stručnjaka koji im omogućuju dostupnost građe i odabir kvalitetnih sadržaja, senzibilizirana su za potrebu i važnost cjeloživotnog učenja, lakše usvajaju nova znanja i vještine, razvijaju socijalnu osjetljivost i empatiju.

KNJIGE ZA MLADE

HILDA I PLANINSKI KRALJ / [scenarij i crtež] Luke Pearson; [prijevod Petra Matić]. – Zagreb: Naklada Fibra, 2020.

Nakon sulude pustolovine u kamenoj šumi iz koje su Hilda, njezina mama i Granko jedva izvukli živu glavu, Hilda se zaklela da se više nikad neće iskradati iz kuće. Te noći zaspala je dubokim snom… a kad se probudila, našla se opet u srcu trolovskog teritorija – i to ovoga puta bez pojačanja! Ali kako se ovdje našla? Hoće li se uspjeti vratiti u Trolberg? I kakve veze s ovime ima strašni planinski kralj?

https://znanje.hr/product/hilda-i-planinski-kralj/409533