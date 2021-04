Novi naslovi u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

ZNANOST I RELIGIJA: NEMOGUĆNOST DIJALOGA / Yves Gingras; [prijevod Ivan Kraljević]. – Zagreb: In.Tri, 2021.

U današnje vrijeme često čujemo pozive na dijalog između znanosti i religije: zašto se to staro pitanje odnosa znanosti i religije ponovno vratilo u javni diskurs i o čemu je riječ u toj raspravi? Kako bi odgovorio na ova pitanja, povjesničar i sociolog znanosti Yves Gingras prati dugu povijest problematičnog odnosa znanosti i religije, od osude Galileja za herezu 1633., do njegove rehabilitacije od strane Ivana Pavla II. 1992. godine. Autor rekonstruira proces postupnog odvajanja znanosti od teologije i religije, pokazujući kako su Bog i prirodna teologija u osamnaestom i devetnaestom stoljeću postali marginalizirani u području znanstvenog djelovanja. Nasuprot dominantnom trendu među povjesničarima znanosti, Gingras tvrdi da su znanost i religija društvene institucije koje dovode do nespojivih načina znanja, kako su ukorijenjene u različitim metodologijama i oblicima znanja, te da među njima nikada nije bilo, niti može biti, istinskog dijaloga.

BELETRISTIKA

CARSTVO ŽIVOTINJA / Jean Baptiste Del Amo; s francuskoga prevela Željka Somun. – Zagreb: OceanMore, 2020.

Roman Carstvo životinja mračna je obiteljska saga koja obuhvaća gotovo cijelo 20. stoljeće (1898. – 1981.). Priča je to o pet generacija obitelji u francuskome selu i o razvoju njihove male, siromašne farme u industrijaliziranu svinjogojsku farmu. Éléonore, kći hladne, nepristupačne majke i nasmrt bolesna oca, upoznajemo kao djevojčicu koja će stasajući u ženu upoznati užase Prvoga svjetskog rata te usprkos svim nedaćama održavati obiteljsko gospodarstvo, čijem će slomu, tada već stara, zajedno sa svojim potomcima svjedočiti. Na tragu književnosti naturalizma, roman na zastrašujući način dočarava okrutnost i nasilje koje proizlazi iz bezočne eksploatacije životinja i prirode, otkrivajući nam kako utrka za profitom kao i patnja životinja utječu na međuljudske odnose te na fizičko i psihičko zdravlje pojedinca.

DJEČJI ODJEL

SMARAGDNA ŠUMA ŽELJA / Petra Šuštar; ilustrirala Zorana Živić ; [prevela Anita Peti Stantić]. – Zagreb: Planetopija, 2021.

Ova bajkovita meditacija povest će dijete na snovito, ali uzbudljivo putovanje u neobičnu, prelijepu šumu u kojoj će upoznati nove prijatelje i otkriti da je baš sve moguće. U priču će nas uvesti ljubazni jednorozi, a zatim se u čarobnoj šumi pojavljuju uobičajene životinje, koje će dijete gledati novim očima – ptice, medvjed, lav – svi oni imaju posebnu i važnu ulogu. Knjiga je osmišljena tako da opusti dijete, pomogne mu da se lakše nosi s brigama, strahovima i tugom, i ispuni mu srce pozitivnim mislima, dobrim željama za sebe i druge. Slikovnicu djeca mogu čitati i sama, ali poželjno je da im netko čita knjigu kako bi dijete slušajući tekst moglo samo vizualizirati slike, potpuno se opustiti i mentalno se preseliti u emotivni svijet te probuditi u sebi radost i optimizam.

KNJIGE ZA MLADE

NIKKIN DNEVNIK: PRIČE NE BAŠ POPULARNE PARTIJANERICE / Rachel Renee Russell; prevela s engleskoga Hana Greta Matković. – Zagreb: Znanje, 2021.

Mislila je da se to neće nikada dogoditi, ali Nikkin život napokon je počeo imati smisla. Nova škola zapravo uopće nije tako loša, a Chloe i Zoey postale su joj prave najbolje prijateljice. Osim toga, njezina simpatija Brandon ipak pokazuje nekakvo zanimanje za nju. Ali šuška se da ona vještica MacKenzie ide s njim na zabavu za Noć vještica, pa naša Nikki u očaju prihvaća posao animatorice u kostimu štakora na dječjoj zabavi. Nasreću, Nikki će otkriti da MacKenzie laže i njezin san o izlasku s Brandonom možda bi se mogao ostvariti… Ali kako u isto vrijeme biti na dva mjesta – na dječjoj zabavi u kostimu štakora i na školskom plesu u fantastičnoj haljini? Može li izbjeći katastrofu? Pročitajte i uvjerite se!

