Župan Koren cijepio se preko reda

Župan Darko Koren cijepio se preko reda i to cjepivom tvrtki Pfizer-BioNTech, potvrđeno je danas na konferenciji za medije Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije nakon što je portal Križevci.info još u petak o tome poslao upit Službi ureda župana.

“Prihvatio sam poziv da se cijepim prilikom cijepljenja opće populacije. Na žalost, sva histerija ovih dana koja je nastala zbog nekih drugih primjera to obezvrjeđuje, no put do pakla je popločen dobrim namjerama, a tako je i kod nas. Rekao sam i prije da ću se cijepiti, no ne pred medijima, učinio sam to kao svoj doprinos, ponukan drugim javnim osobama, nakon ministara, saborskih zastupnika“, rekao je Koren ne objašnjavajući kakav je to doprinos planirao dati skrivanjem od medija. U trenutku kad vlada nestašica cjepiva i kad nisu cijepljeni niti oni koji su prema planu koji je donijela Vlada imali prednost, cijepljenjem preko reda Koren i slični javnosti šalju poruku da nismo svi jednaki, potiču nepovjerenje u zdravstveni sustav i u jednakost svih pacijenata. Osim toga, župan Darko Koren javnosti je sasvim suprotno govorio 4. siječnja kad je u županiju došla druga doza od 195 bočica.

“Kada po Planu cijepljenja i prioritetima dođem na red, sigurno ću se cijepiti te isto preporučam i svima ostalima jer sve što ulažemo u zdravstveni sustav nema smisla ako ne krenemo do toga da naše pučanstvo ima sigurnost te vrste”, govorio je tada župan. Osim moralne osude, za ovakve slučajeve postoji i mogućnost kaznene odgovornosti, tvrdi profesor Aleksandar Maršalevski s Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.

“Imamo kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti. To kazneno djelo čini službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlasti i time pribavi sebi ili drugome korist“, rekao je prof. Maršavelski za Dnevnik Nove TV komentirajući slične slučajeve. Koren, koji ne spada u prioritetnu skupinu, cijepljen je u Koprivnici, dok će se cijepljenje opće populacije u Križevcima provoditi tek od ovog tjedna.

“Na žalost, ne možemo sve cijepiti, ali nastojimo procijepiti one dobne skupine koje su nam prioritetne. Proces će potrajati“, rekla je ravnateljica županijskog Zavoda za javno zdravstvo dr. Draženka Vadla. Križevački gradonačelnik i njegovi zamjenici planiraju se cijepiti, ali tek kad prema planu cijepljenja dođu na red, potvrđeno nam je iz Ureda gradonačelnika Marija Rajna.