Dundović objasnio Kiepachov patent: Koristio je fenomen za koji je Einstein dobio Nobelovu nagradu

U Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ sinoć je dr.sc. Andrej Dundović iz udruge P.O.I.N.T. održao predavanje „Fizika iza Kiepachovih izuma“ u sklopu Dana Marcela pl. Kiepacha. Proučavao je Marcelovu ostavštinu, njegove nacrte i bilježnice koje čuva Gradski muzej u Križevcima i na ovom predavanju prezentirao je i objasnio fizikalne koncepte patenta kojeg je prijavio kao šesnaestogodišnjak 16. ožujka 1910. Kiepach je patentirao brodski kompas koji pokazuje sjever bez obzira na blizinu željeza ili magnetskih sila, a usavršio ga je i patentirao u Londonu 20. prosinca 1911. kao uređaj za daljinsko pokazivanje brodskog kompasa, koji se sastoji od ampermetara kao pokaznih instrumenata smještenih u raznim dijelovima broda, na čiji rad ne mogu utjecati magnatske sile niti magnetske mase u njihovoj blizini.

“Zanimljivo je da 1905. Albert Einstein objašnjava fenomen fotoelektričnog efekta, za što je 1921. dobio Nobelovu nagradu, koji Kiepach koristi u ovom izumu. Po Kiepachovim bilježnicama vidi se da je proučavao elektromagnetizam, no ne znam je li razumio principe koji leže iza fotonaponske ćelije ili ih je koristio na način kako su ih koristili i mnogi drugi. No sasvim je sigurno da ga je tema zanimala i bio joj je vrlo posvećen“, rekao je Dundović. No spomenuo je i nelogičnosti koje se navode u tekstovima o ovom Kiepachovom izumu. Naime, u nekim izvorima piše se kako je križevački izumitelj tim patentom poboljšao žirokompas, što ne odgovara istini.

“Kiepach je patentirao magnetski uređaj, a žirokompas nema veze s magnetizmom. Njegov patent poboljšao je brodski kompas, razumio je problem navigacije na brodovima, ali ne radi na principu žirokompasa“, objasnio je fizičar. Nakon predavanja prikazan je dokumentarni film „Velikani u sjeni: Marcel pl. Kiepach”, a do kraja ovog tjedna u kojem se obilježava 127. rođendan mladog izumitelja, Gradska knjižnica ”Franjo Marković” priprema radionicu robotike za djecu osnovnoškolske dobi.

“Nažalost, ove godine Dane Marcela pl. Kiepacha obilježavamo u skromnijem obliku zbog epidemioloških mjera, no ipak ćemo ih održati i nadam se da će to postati tradicija“, rekao je zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško. Obilježavanje Dana Marcela pl. Kiepacha završava na njegov rođendan 12. veljače polaganjem vijenca na Gradskom groblju Križevci.