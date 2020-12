Održan online sastanak s ravnateljima županijskih škola na temu modela održavanja nastave

U petak 4. prosinca održan je online sastanak s ravnateljima osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija. Sastanku, na kojem je raspravljano o aktualnoj epidemiološkoj situaciji na području županije te učincima koje trenutne okolnosti imaju na modele i provođenje kontaktne nastave u školama, prisustvovali su župan Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Ana Mušlek.

Župan je uvodno izrazio zahvalu svim ravnateljima na iskazanoj odgovornosti i razumijevanju te kooperativnosti u pronalaženju optimalnog modela održavanje nastave koji prati specifičnosti škola i područja na kojima se one nalaze. „Najvažnije je pridržavanjem svih mjera zaštititi zdravlje, a mi smo kao osnivač osnovnih i srednjih škola poduzeli sve kako bi školski sustav bio organiziran u skladu sa svim epidemiološkim preporukama i protokolima te kako bi proces prilagodbe i prelaska na nove modele održavanja nastave protekao na najvišoj razini“, kazao je uvodno župan.

Što se tiče online modela nastave podsjetio je na prijedlog Županije koji je početkom tjedna iznio na sastanku s premijerom Plenkovićem, ministrom znanosti i obrazovanja Fuchsom te ostalim članovima Vlade i županima. „Kao osnivači osnovnih i srednjih škola smatramo da još uvijek možemo nastavu održavati u postojećem modelu, no stava smo da bi polugodište s kontaktnom nastavom trebalo završiti 18. prosinca, a preostala tri dana, od 21. do 23. prosinca, nastava bi se održala online putem. Tako bismo sa spajanjem praznika dobili mjesec dana tijekom kojih učenici ne bi polazili školu uživo i mislim da bi to predstavljalo kvalitetan mehanizam kojim bi školski sustav zaštitili od daljnjeg prodora virusa. Zalažemo se za tzv. „točkasti model“ u kojem ćemo u suradnji i suglasnosti s vama donijeti pojedinačne odluke jer mnogo je specifičnosti i različitih epidemioloških situacija u školskim ustanovama pa je najoptimalnije da se nastava organizira prema okolnostima u svakoj pojedinoj školi. Trenutne brojke govore kako je u ukupnom broju učenika, nastavnika i zaposlenika u školama svega 1,22 posto onih koji su pozitivni ili su zbog koronavirusa u samoizolaciji, no naravno da ima i specifičnih situacija u kojima su neke škole u potpunosti krenule s online modelom. Stanje se mijenja iz dana u dan, no važno je da organiziramo nastavu na način koji će omogućiti smanjenje rizika te kako bi zaštitili zdravlje učenike, nastavnika i svih naših sugrađana“, pojasnio je župan.

Zamjenik župana, ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić dodao je kako Stožer u potpunosti podržava ovaj prijedlog. „ Smatramo kako je redovna kontaktna nastava do 18. prosinca uz izuzetke koji već postoje, najbolje rješenje te kako polugodište treba završiti u tom modelu održavanja nastave. Nacionalni Stožer civilne zaštite i Ministarstvo znanosti i obrazovanja su dali jasne preporuke u kojim se odluka o modelu održavanje nastave prepušta osnivačima u suradnji s ravnateljima pa smatramo kako ne treba donositi generalnu odluku već se sukladno preporukama epidemiološke struke i situaciji u svakoj pojedinoj školi, treba odabrati model koji je primjenjiv i koji će garantirati zdravstvenu sigurnost. Pozorno pratimo razvoj situacije i maksimalno brinemo za zdravlje naše djece i svih dionika školskog sustava“, poručio je zamjenik Ljubić te zahvalio ravnateljima na konstruktivnoj suradnji i ažurnosti u dostavljanju informacijama o stanju u njihovim školama.

Ravnatelji škola u raspravi su zahvalili Županiji na brizi i mjerama koje se provode te su podržali prijedloga model online nastave koji bi se, ukoliko to epidemiološka situacija dozvoli, primjenjivao od 18.prosinca te je usuglašen stav kako će svaka škola pojedinačno sukladno stanju u ustanovi i prema potrebi odrediti model održavanja nastave u suglasnosti sa Županijom.