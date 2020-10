Župan s bugarskom delegacijom razgovarao o mogućnostima suradnje na području gospodarstva i kulture  

Župan Darko Koren u prostorijama Županijske uprave održao je svečani prijem za delegaciju iz Republike Bugarske koju su činile veleposlanica Republike Bugarske u Republici Hrvatskoj Nj.E. Genka Georgieva, županica županije Gabrovo Nevena Petkova, stručnjakinja u Županijskoj administraciji Gabrova Mihaela Stoyanova, ekonomska savjetnica za gospodarstvo i trgovinu pri Veleposlanstvo Bugarske u Zagrebu Mirella Tasseva te prevoditeljica bugarskog jezika Petja Stoimenova Mršić.

Na početku prijema, župan je gošćama iz Bugarske zahvalio na interesu za susret unatoč epidemiološkoj situaciji te je spomenuo kako Koprivničko-križevačku županiju i Republiku Bugarsku vežu prijateljski odnosi uspostavljeni još 2003. godine Sporazumom o suradnji sa bugarskom upravnom oblasti Stara Zagora. Zatim je predstavio najvažnije značajke ovog prostora, poput geostrateškog položaja, prometne infrastrukture te kulturnih i turističkih znamenitosti, dok je najveći naglasak bio na gospodarstvu i planiranim investicijama.

„Odnosi na razini regija mogu generirati mnogo koristi za naše građane, a kada govorimo o gospodarstvu ovog prostora moram spomenuti Podravku kao najveću i najvažniju tvrtku, kao i to da smo jedna od rijetkih županija koja ima vanjsko-trgovinski suficit. Što se tiče prometne infrastrukture, u završnoj smo fazi pripreme za nastavak gradnje brze ceste od Križevaca prema Koprivnici, odnosno do Kloštra Vojakovačkog, a spomenimo i poduzetničku zonu u Križevcima gdje se nalazi kamp turske tvrtke koja je dobila posao gradnje II. kolosijeka pruge Križevci-Koprivnica-državna granica. To je projekt vrijedan 3 milijarde i 200 tisuća kuna te je jedna od dvije najveće prometne investicije u Hrvatskoj. Također, nedavno smo potpisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica vrijedan 59 milijuna eura, u planu je i izgradnja pet školskih sportskih dvorana vrijednih preko 65 milijuna kuna, a tu su i projekti aglomeracija gradova i općina koji su ukupni vrijedni oko milijardu kuna. Veliko mi je zadovoljstvo zaključiti kako je ova mala županija prostor velikih investicija, vrijednih čak 700 milijuna eura“, kazao je župan te se osvrnuo i na važnost suradnje na području kulture, pri čemu je istaknuo Hlebine kao ishodište naivne umjetnosti i projekt Pisanica od srca.

Veleposlanica Georgieva uzvratila je zahvalu županu na susretu te naglasila „snažan bugarski element u gospodarstvu ovog prostora, što daje temelje za proširivanje i konkretiziranje suradnje“. Pri tome je važno da se „predstavnici dviju županija bolje upoznaju kako bi mogli pripremiti zajedničke inicijative, koje se prvenstveno odnose na gospodarstvo“.

Županica Petkova također je zahvalila na gostoprimstvu te predstavila glavne informacije o svojoj županiji, primjerice, kazala je kako su povukli najviše sredstava iz EU fondova u svojoj zemlji, kako imaju razvijenu prerađivačku industriju, zanimljive projekte iz turizma i mnogo drugih planova. Župan je uočio mnoge sličnosti ovih dviju županija što će svakako biti korisno u daljnjoj suradnji, a zatim su okupljeni pogledali film o znamenitostima i ljepotama županije Gabrovo, kao i promotivni film Koprivničko-križevačke županije.

Bugarska delegacija se nakon sastanka uputila u Galeriju naivne umjetnosti u Helbinama gdje će razgledati izložbu Ivana Rabuzina koja će u subotu biti predstavljena javnosti, a zatim je planiran posjet kulturnim ustanovama u Križevcima. Na kraju sastanka predložen je uzvratni posjet županiji Gabrovo, kada bude povoljnija epidemiološka situacija, a razgovaralo se i o mogućnostima potpisivanja sporazuma čime bi se formalizirala suradnja između dviju županija.

Uz župana, sastanku su prisustvovali i zamjenik župana Ratimir Ljubić, predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, pročelnica Službe ureda župana Melita Ivančić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac, ravnateljica PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije Melita Birčić, tajnik Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije Božo Barać te viša stručna suradnica iz HGK Županijske komore Koprivnica Renata Lohajner.