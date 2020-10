Izdvajamo neke od novih naslova pristiglih u Gradsku knjižnicu Franjo Marković

Stručno – znanstveni odjel

ONA JE REKLA: KAKO JE OBJAVLJIVANJE PRIČE O SEKSUALNOM UZNEMIRAVANJU RASPLAMSALO POKRET / Jodi Kantor i Megan Twohey; s engleskog preveo Dražen Čulić. – Zagreb: Profil knjiga, 2020.

Od članka u New York Timesu kojeg potpisuju novinarke Jodi Kantor i Megan Twohey o seksualnom uznemiravanju i zlostavljanju moćnog producenta Harveya Weinsteina prošle su tri godine. Ova knjiga pokazuje pravu snagu istraživačkog novinarstva, ali i svih aktera koji su sudjelovali u priči koja je rezultirala zatvorskom kaznom od 23 godine moćnika Harveya Weinsteina, ali i progovaranjem milijuna žena o seksualnom nasilju kojem su bile izlagane ili još uvijek jesu. Jodi Kantor, Megan Twohey i Ronan Farrow zbog otkrivanja hollywoodskog producenta ovjenčani su Pulitzerovom nagradom, a ova knjiga, uz kronologiju pada Harveya Weinsteina, donosi i mučna iskustva njegovih žrtava, ali i šutnju njegovih suradnika i suradnica.

Beletristika

DJECA NA DALJINU: (PRIČE) / Julijana Matanović. – Zagreb: Umjetnička organizacija Lađa od vode, 2020.

Djeca na daljinu nova je zbirka priča Julijane Matanović u kojoj autorica, iako piše o doslovnim i metaforičkim daljinama, uspostavlja i te kako blizak odnos sa životom, ali i čitateljskom publikom. Jer, glavna je tema ono što svi dobro razumijemo: obiteljski odnosi. Govori se tu o labirintima ljubavi i ljubomore, o složenosti i tegobama braka, o rasutim obiteljima i o inventurama u starosti. Ipak, najviše je riječ o djeci: o odnosima između braće i sestara, o izgubljenoj i ponovno nađenoj djeci, a osobito o onoj zanemarenoj, bilo doslovno, bilo metaforički. Zato se ni naslov zbirke ne odnosi samo na pravu djecu, nego podrazumijeva da su i odrasli zapravo djeca, a da i jedni i drugi stalno moraju savladavati daljine što ih život nameće i svakome pojedinačno, i jednima u odnosu na druge. Autorica progovara o životu i njegovim mijenama, o osjećajima i međuljudskim odnosima, ali i o važnosti književnosti i prava na govor. Svojim tankoćutnim stilom pisanja dodiruje osjetljive točke biografija, kao što su djetinjstvo, mladenaštvo, brak i odnos s roditeljima. Julijana Matanović ne zaboravlja osjetljivim, ali i univerzalnim pitanjima dati ljudskost, toliko potrebnu i u sadašnjem trenutku.

Od prošlosti pa sve do suvremenosti, od rođenja pa do smrti, autoričini tekstovi u sebi sadrže živote, sadrže priče koje pozivaju na (su)osjećajnost i na uviđanje važnosti priče, čak i one koja nije ispričana.

Dječji odjel

KORONKO ŽELI U VRTIĆ I ŠKOLU / Ante Kolak, Ivan Markić, Vesna Vlahov. – Zagreb: KO-MA, 2020.

Slikovnica KORONKO želi u vrtić i školu prvi je izvor ove vrste koji s pedagoškog aspekta djeci na razumljiv i primjeren način izražavanja nudi odgovore na pitanja o koronavirusu i pandemiji COVID-19 bolesti.

“Posebnu pedagošku vrijednost slikovnici daje dominantno afirmativan ton koji strah zamjenjuje oprezom, neznanje znanjem, zabrinutost strpljenjem a beznađe vjerom. U tome smislu, ova je slikovnica mnogo više od prilike upoznavanja djeteta s virusom i bolešću – ona je vrijedan poticaj emocionalnog i socijalnog razvoja djeteta iskazan kao prilika upoznavanja, razumijevanja i snalaženja djeteta s raznim emocijama, izazovima i zahtjevnim situacijama u kojima će se u životu prije ili kasnije naći, a koje će mnogo lakše prebroditi uz podršku prijatelja, obitelji i šireg socijalnog okruženja. To je vidljivo i po samom kraju priče na kojemu ne samo da kriza nestaje, nego iz nje glavni likovi izlaze sretni i emocionalno osnaženi.”

(Iz recenzije prof. dr. sc. Edite Slunjski)

Knjige za mlade

PREDSKAZIVAČ 2: (PRIJATELJ) / Sonja Smolec. – Rijeka: Studio TIM, 2020.

“Predskazivač 2” (Prijatelj) drugi je nastavak znanstveno-fantastične trilogije književnice Sonje Smolec.

Dana 22. siječnja 1998. pokrenut je kontroverzan projekt A.N.R.A.D. zahvaljujući kojem je mladi doktor Ivor Horvat izliječen od Alzheimerove bolesti. I kada je sve konačno “sjelo na svoje mjesto”, dr. Horvat pronađen je mrtav ispred svog ureda na Zavodu za humanu genetiku. Za sobom je ostavio trudnu suprugu i petogodišnjeg sina Marka. Neobične pojave koje su uslijedile u Ivorovu životu nakon što je izmijenjen njegov genski kod, naslijedio je i njegov sada osamnaestogodišnji sin. Marko je, naime, u stanju izazvati vizije pomoću gitare koja postaje medij te neobične komunikacije.

Međutim, nepoznat Prijatelj koji mu se počinje javljati putem e-maila, naslutio je njegove sposobnosti i želi s njim stupiti u kontakt. Jesu li njegove namjere posve iskrene? Što se krije iza ponuđene pomoći? Želi li netko nastaviti davno započeti projekt A.N.R.A.D. koji je pokrenula vrhunska stručnjakinja dr. Irena Kalinski? Je li Marko uistinu u životnoj opasnosti?

Zajedno s Markom i Prijateljem čitatelj kreće u obilazak zagrebačkih kvartova, a dinamična i napeta radnja izmjenjuje se na relaciji Zagreb-Samobor.