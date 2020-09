Županija kupila 18 tisuća maski za učenike, učitelje i profesore

Župan Darko Koren u prostorijama Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica održao je sastanak s ravnateljima osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova Koprivničko-križevačke županije povodom skorašnjeg početka nove školske 2020./2021. godine koji je predviđen za 7. rujna. Prije samog sastanka župan se sa suradnicima obratio predstavnicima medija osvrnuvši se na aktualnu epidemiološku situaciju i aktivnosti koje je Županijska uprava poduzela s ciljem što bolje pripreme za funkcioniranje sustava školstva u izvanrednim okolnostima uzrokovanim epidemijom koronavirusa.

„Ovogodišnji početak nastave zbog globalne pandemije započinjemo u posebnim uvjetima. Županija je kao osnivač podmetnula svoja leđa u osiguranju zaštitne opreme za škole, kupljeno je 18 tisuća maski za potrebe učenika, učitelja i profesora. Također, tu su i dezinficijensi i ostala zaštitna sredstva. Hvala svima koji su sudjelovali u pripremi ove zahtjevne školske godine, a posebno županijskom Stožeru koji ulaže sve napore da bi situacija u županiji bila što bolja. U školsku godinu krećemo kao da i nema pandemije u smislu održavanja nastave i prijevoza, no uz strogo poštivanje svih epidemioloških mjera zaštite. Vjerujem da će to biti dovoljno kako bi uz zajedničke napore i veliku odgovornost svih dionika osigurali adekvatne i sigurne uvjete za učenike i nastavnike“, kazao je župan podsjetivši kako je ministar financija Zdravko Marić kazao da će financijski teret nabave opreme podnijeti osnivači izrazivši nadu da će za te neplanirane troškove Županija dobiti podršku Ministarstva obrazovanja i Vlade RH.

Župan je zahvalio i Županijskoj upravi za ceste Koprivničko-križevačke županije i ravnatelju Dragutinu Guzaliću na partnerstvu i dugogodišnjoj suradnji u projektu podjele sigurnosnih prsluka za prvašiće koji su i ove godine podijeljeni ravnateljima osnovnih škola. „Svake godine početak školske godine tradicionalno počinje dodjelom sigurnosnih prsluka za učenike prvih razreda osnovnih škola koje je osigurala Županija u suradnji sa Županijskom upravom za ceste. Ove godine nažalost imamo manji broj prvašića za jedan veliki razred pa će tako ove godine u školu krenuti 969 učenika prvih razreda“, kazao je župan te napomenuo kako se projektom želi poslati poruka o važnosti sigurnosti djece te uputiti poziv vozačima da budu na oprezu u blizini škola.

Ravnatelj Guzalić je istaknuo kako ni specifična epidemiološka situacija nije spriječila ŽUC i Županiju u nabavi sigurnosne opreme za prvašiće. „Ove je godine nabavljeno tisuću sigurnosnih reflektirajućih prsluka koji su posebnog dizajna i izgledaju kao obavezna oprema za odrasle koja se mora imati u automobilima. Ako ovi prsluci doprinesu da samo jedno dijete bude bolje uočljivo u prometu i izbjegne se nesreća, mi smo obavili svoju zadaću. Četvrtu godinu provodimo i projekt pojačanog obilježavanja svih pješačkih prijelaza uz osnovne i područne škole,va do sada smo svjetlosnom led signalizacijom i znakovima obilježili oko 60 lokacija na području županije. Postavili su oko 120 radarskih uređaja koji se aktiviraju nailaskom vozila prema pješačkom prijelazu brzinom većom od 40 kilometara na sat. U projekt je dosad uloženo 1,5 milijuna kuna“ , naglasio je ravnatelj Guzalić.

Zamjenik župana, ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić je izvijestio je da je Stožer uputio prijedlog Stožeru civilne zaštite RH u kojem predlaže da se zbog povećanog broja oboljelih od bolesti COVID-19 na području županije broj ljudi na svadbama ograniči na 100 ljudi, kao što je to slučaj u Varaždinskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

„Epidemiološka mjera za svadbe bi trajala 30 dana, a problem je jer su mladenci iz drugih županija izrazili želju da svadba bude u našoj jer nemamo ograničen broj ljudi. Isto tako, uputili smo molbu da se u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavljaju javne ili gospodarske djelatnosti te obavljaju društvena događanja, kulturni i drugi programi, vjerska ili druga društvena okupljanja uvede obvezno nošenje maski za lice ili medicinskih maski u trajanju od 30 dana. Mjere bi se trebale početi provoditi u ponedjeljak, 7. rujna“, pojasnio je načelnik Ljubić.

Na sastanku s ravnateljima potom je prezentirana aktualna epidemiološka situacija na području županije, a župan je zahvalio ravnateljima što vode veliku brigu oko organizacije nastave te još jednom ponovio kako na svima leži velika odgovornost. „Mislim da smo svi svjesni situacije u kojoj smo se našli i siguran sam da svi osjećamo odgovornost prema djeci i zajednici da sve prođe u najboljem redu. Dobro smo se pripremili, vjerujem kako ćete voditi brigu da se poštuju sve epidemiološke mjere i preporuke kako bi se zaštitilo zdravlje učenika i nastavnika, svih djelatnika i njihovih obitelji. Mi ćemo učiniti sve kako bi nastavni proces bio što bolje organiziran u ovako jednom velikom školskom sustavu kakav imamo na području naše županije. Nastavit ćemo i s investicijama, velikim kapitalnim projektima izgradnje pet školskih sportskih dvorana i Centrom kompetencija koji će dodatno podići visoku razinu koju imamo u obrazovnom sektoru“, naglasio je župan.

Ispred Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije ravnateljica županijskog Zavoda za javno zdravstvo Draženka Vadla je ravnateljima dodatno pojasnila upute vezane za organizaciju početka nastave utemeljene na uputama za suzbijanje širenja zaraze koronavirusa HZZJ-a i MZO-a, a koje je Županija kao osnivač osnovnih i srednjih škola uputila školskim ustanovama. Ravnateljica Vadla još je jednom naglasila kako su ključni elementi uputa sadržani u četiri elementa koja se moraju striktno poštivati, a to su pridržavanje propisane fizičke udaljenosti, nošenje zaštitne maske, pranje ruku te dezinfekcija čime će se znatno smanjiti mogućnost širenja zaraze. „Svi dionici sustava su jednako važni, od učenika, nastavnika do zaposlenika i roditelja. Svatko ima svoju ulogu i treba se maksimalno potruditi da prilagodimo naše ponašanje novim uvjetima jer to će jednino onemogućiti širenje virusa i potencijalne teže kliničke slike. Moramo biti svjesni da epidemiološko stanje može preko noći promijeniti, stoga poštujmo pravila, budimo odgovorni prema sebi i drugima“, naglasila je ravnateljica Vadla.

Sastanku s ravnateljima su uz župana prisustvovali i zamjenik župana Ljubić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Ana Mušlek, pročelnica Službe ureda župana Melita Ivančić i ravnatelj ŽUC-a Dragutin Guzalić.