Na području Županije dva nova slučaja zaraze bolesti COVID-19

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije jučer je obavijestio javnost kako su od trenutno pristiglih nalaza testiranih u posljednja 24 sata potvrđena dva nova slučaja zaraze koronavirusom COVID-19. Riječ je o jednoj osobi iz koprivničkog i jednoj osobi s križevačkog područja. U tijeku je epidemiološka obrada bliskih kontakata novo zaraženih osoba. Trenutno je na području Županije registrirano 17 aktivnih slučajeva, a od početka epidemije ukupno je zabilježeno 123 slučaja bolesti COVID-19.

Odlukom Nacionalnog Stožera civilne zaštite od 22. kolovoza izmijenjena je Odluka o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije barovi (noćni klub, noćni bar, disco-bar, caffe bar i sl.) koja je bila na snazi 10 dana odnosno do 24. kolovoza te se primjena ove Odluke produžuje do 7. rujna 2020. godine. Navedenim ugostiteljskim objektima ograničeno je radno vrijeme najduže do 24 sata, a provođenje ove Odluke nadziru inspektori civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata i policijski službenici.

Stožer apelira i poziva građane na odgovorno ponašanje i pridržavanje epidemioloških mjera, a posebno mlađe osobe po povratku s ljetovanja da se u slučaju pojave bilo kakvih simptoma bolesti ili sumnje da su bili kontakti zaraženih osoba ponašaju odgovorno bez ostvarivanja novih kontakata kako bi smanjili mogućnosti širenja zaraze.