Građani danas biraju 10. saziv Hrvatskog sabora, u 2. izbornoj jedinici do poslijepodneva izašla tek jedna trećina birača

Hrvatski birači danas izlaze na birališta kako bi izabrali 10. saziv Hrvatskog sabora i odlučili tko će imati priliku formirati novu Vladu i iduće četiri godine voditi državu. Zbog epidemije koronavirusa i mjera zaštite, ovi su izbori jedni od najzahtjevnijih za provedbu unatrag 30 godina.

Do nedjelje poslijepodne svoje biračko pravo na izborima za novi saziv Hrvatskog sabora iskoristilo je milijun i 150 tisuća birača ili njih 34,04 posto, objavilo je Državno izborno povjerenstvo (DIP), a prenijela Hina. To je slabiji odaziv od onoga na izborima 2016. kada je do istog vremena (16,30 sati) glasovalo milijun i 256 tisuća birača, odnosno 37,2 posto.

Po broju izašlih birača i dalje prednjači 1. izborna jedinica u kojoj je glasovalo njih 37,67 posto, a najlošiji odaziv ima 5. izborna jedinica (30,88 posto). U 2. izbornoj jedinici, kojoj pripada i Grad Križevci, do poslijepodneva je glasovalo 33,34 posto birača.

U Sabor se bira 151 zastupnik, 140 u deset izbornih jedinica u Hrvatskoj, tri bira dijaspora odnosno birači bez prebivališta u Hrvatskoj, osam pripadnici nacionalnih manjina u posebnoj, 12. jedinici. Veliko je zanimanje za mjesto u Saboru, za svako se u prosjeku natječe 17 kandidata čija je prosječna dob 48,6 godina.

Birači će na izborima moći koristiti preferencijski glas, na listi za koju će glasovati moći će zaokružiti i ime kandidata kojemu daju prednost, to jest preferiraju ga u odnosu na sve druge. Kandidat koji osvoji najmanje deset posto glasova svoje liste, ima prednost pred ostalima, neovisno gdje je smješten na listi.

O tome tko će uistinu sljedeće četiri godine provesti na Trgu svetog Marka ima pravo odlučiti 3 milijuna 860 tisuća birača za koje će u Hrvatskoj i 42 države u inozemstvu biti otvoreno ukupno 6999 biračkih mjesta. Izbore provodi oko 75 tisuća ljudi, a nadzire ih oko 8500 promatrača. Prve podatke o tome kome su birači dali povjerenje, DIP će na svojoj mrežnoj stranici početi objavljivati u nedjelju u 21 sat, a ažurirat će ih svakih 15 minuta.