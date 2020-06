Župan najavio nastavak realizacije kapitalnih projekata u područjima obrazovanja, zdravstva i gospodarstva

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije danas je održana konferencija za medije na kojoj je župan Darko Koren sa zamjenicima Darkom Sobotom i Ratimirom Ljubićem te županijskim pročelnicima medije informirao o aktualnostima u radu Županijske uprave. Župan se osvrnuo na teme i projekte iz sektora obrazovanja, gospodarstva i zdravstva izrazivši zadovoljstvo što je dobra epidemiološka situacija na području županije omogućila povratak u redovan ritam rada Županijske uprave. Neki programi su zbog epidemije odgođeni ili otkazani, uvodno je kazao župan, no u sektoru obrazovanja se nastavlja s investicijama u kapitalne projekte od kojih je najveći i najznačajniji izgradnja pet školskih sportskih dvorana koje će Županija realizirati u suradnji s općinama.

„Ove godine kreće se u program izgradnje školskih sportskih dvorana na području općina Kloštar Podravski, Kalinovac, Sveti Petar Orehovec, Sveti Ivan Žabno i Rasinja, koji je podržala i Vlada RH odobrivši Županiji i općinama suglasnost za kreditno zaduženje u iznosu 65 milijuna kuna. S Općinama smo dogovorili u kojim ćemo projektima mi biti nositelji, a u kojima one, iako je to zajednička investicija financirana iz kreditnog zaduženja i proračunskih sredstava. Županija će biti nositelj projekata u Rasinji i Svetom Ivanu Žabnu, a partneri smo u Svetom Petru Orehovcu, Kloštru Podravskom i Kalinovcu“, pojasnio je župan dodavši kako se aktivno provode aktivnosti u pripremi dokumentacije za javnu nabavu.

Drugi veliki projekt s kojim se kreće u realizaciju je Centar kompetentnosti Koprivničko-križevačke županije ukupne vrijednosti 60 milijuna kuna za koji će krajem srpnja biti dovršena projektna dokumentacija i raspisana javna nabava. Uz ove kapitalne investicije, radi se i na manjim zahvatima čime se nastavlja kontinuirano ulaganje u školsku infrastrukturu pa će tako rekonstruirati sustav grijanja Srednje škole Koprivnica gdje je vrijednost radova procijenjena na milijun kuna. Za taj je projekt završen postupak javne nabave i u tijeku je pregled ponuda, a uz to će se napraviti i zamjena stolarije na Područnoj školi Hlebine u vrijednosti 300.000 kuna. „Kad zbrojimo sve projekte koje planiramo realizirati kroz dvije godine, dolazimo do podatka da ćemo u obrazovanje uložiti čak 130 milijuna kuna što je uistinu respektabilna investicija“, naglasio je župan.

Osvrnuo se i na povratak učenika razredne nastave u škole istaknuvši kako je Županija zauzela pozitivan stav nakon što su epidemiolozi procijenili da su škole sigurne za učenike i nastavnike. „Ravnatelji osnovnih škola kojima je Županija osnivač temeljem Uputa HZJZ i Preporuka MZO izradili su provedbeni plan otvaranja škola i uključivanja učenika u razrednu nastavu i preko 80 posto učenika razredne nastave županijskih osnovnih škola od ponedjeljka se vratilo u škole. Smatram da bi se i stariji osnovnoškolci trebali vratiti na nastavu. Županija se pobrinula za sredstava za dezinfekciju i prijevoz učenika tamo gdje je bilo to potrebno“, napomenuo je župan.

Što se tiče gospodarstva, župan je kazao kako se nada da neće biti toliko negativnih posljedica kao što su prvotne projekcije pokazivale. „Napravili smo redizajn programa i rebalans proračuna, oformili fond za potpore kako bi pomogli. Sredinom svibnja su objavljeni javni pozivi za 12 gospodarskih mjera ukupno vrijednosti oko pet milijuna kuna. Pet je mjera za poduzetnike vrijednih oko 2,5 milijuna kuna i sedam mjera za poljoprivrednike vrijednosti oko 2,7 milijuna kuna. Trenutno je u obradi 76 zahtjeva korisnika za potpore u ukupnoj vrijednosti od 2.5 milijuna kuna. Osim toga pregovaramo i s bankama o povoljnim kreditnim aranžmanima za poduzetnike, no nažalost do sada je pozitivno reagirala samo Podravska banka. Nadamo se da će se o ostale banke uključiti kako bi što više pomogli“, istaknuo je župan.

Prokomentirao je i pitanje državnih investicija na području Koprivničko-križevačke županije istaknuvši kako je u stalnim kontaktima s turskim investitorima koji su jučer i formalno počeli s projektom rekonstrukcije i izgradnje drugog željezničkog kolosijeka od Križevaca preko Koprivnice do mađarske granice koji je vrijedan 3,2 milijarde kuna s PDV-om. „Njihove logističke potrebe su vrlo velike jer će na dionici raditi više od 400 radnika. Tu je i projekt izgradnje brze ceste na dionici Križevci – Kloštar Vojakovački za što je država osigurala 266 milijuna kuna. Trenutno se provode administrativne radnje i izvlaštenja zemljišta do Kloštra Vojakovačkog, a u nastavku i prema Koprivnici. Što se tiče RCGO-a Piškornica, poznato vam je da su konzultanti iz JASPERS-a odobrili projekt, dakle očekuje se pokretanje projekta vrijednog pola milijarde kuna. Sveukupno na području županije se provode investicije vrijedne oko pet milijardi kuna tako da kritike opozicije da nema investicija apsolutno ne stoje“ naglasio je župan.

Investira se i u zdravstveni sustav pa je župan podsjetio da je protekla godina bila godina ulaganja u zdravstvo, a u taj je sektor uloženo čak 80 milijuna kuna. „Najveći dio sredstava, gotovo 50 milijuna kuna, se odnosi na projekt dnevne bolnice za koju se nadamo da će uskoro biti u svojoj primarnoj funkciji jer trenutno služi kao izdvojen COVID odjel. Nastavlja se energetska obnova zgrade paviljona i praonice vrijedna 25 milijuna kuna, osigurali smo pet novih vozila za Zavod za hitnu medicinu u vrijednosti 1,8 milijuna kuna, a planiramo nabaviti još dva vozila. Obnovili smo i Odjel pedijatrije u vrijednosti 5 milijuna kuna te energetski obnovili zgradu Zavoda hitne medicine za što je izdvojeno 1,5 milijuna kuna. Pokrenuli smo i projekt Sigurne kuće za žrtve nasilja u vrijednosti 8 milijuna kuna, a dok se on ne realizira osigurali smo alternativni smještaj koji može primiti 10-ak korisnika“, kazao je župan.