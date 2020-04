Čak 16 novih slučajeva koronavirusa u Koprivničko-križevačkoj županiji

Na području Koprivničko-križevačke županije u posljednja 24 sata zabilježeno je 16 novih slučajeva oboljenja koronavirusom, a riječ je o 13 štićenika Doma za starije i nemoćne Koprivnica, dva zaposlenika Doma i jednoj osobi iz zdravstvenog sustava čime je ukupan broj do sada oboljelih porastao na 49, izvijestio je na današnjoj konferenciji za medije načelnik Županijskog Stožera civilne zaštite Ratimir Ljubić.

Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije Draženka Vadla pojasnila je kako se unatoč primjeni svih preporučenih mjera zaštite širenje virusa ne može u potpunosti spriječiti. U tijeku je daljnja obrada kontakata i štićenika Doma, a uz županijsku epidemiološku službu stanje u Domu procjenjuju i infektolozi iz koprivničke OB “Dr. Tomislav Bardek“.

„Štićenici će biti hospitalizirani i pod nadzorom jer samo dvoje od njih 13 je imalo blaže zdravstvene smetnje, dok ostali nisu imali nikakvih simptoma bolesti. Uzet ćemo i dodatne obriske za 80 osoba kako bi napravili presjek, no napominjem kako smo uzorke uzimali i ranije te su neki prilikom prvog testiranja bili negativni. Moguće je da će biti još pozitivnih nalaza, no nadamo se da ćemo Dom očistiti od koronavirusa“, istaknula je ravnateljica Vadla i dodala kako će se provesti mjere dezinfekcije, izolacija štićenika koji su bili u kontaktu s dosad pozitivnim osobama, a u slučaju potrebe moguća je i izolacija dijela ili kompletnog Doma.

U koprivničkoj bolnici je trenutno hospitalizirano šest osoba s potvrđenim koronavirusom, a tijekom dana će zaprimiti i 13 štićenika iz Doma te će se izvršiti liječnička obrada nakon čega će biti poznato i kliničko stanje pacijenata, kazao je ravnatelj Mato Devčić te istaknuo kako bolnica ima spremno 65 kreveta u izolaciji od kojih je 14 pripremljeno za intenzivno liječenje.

„Dio pozitivnih štićenika koje ćemo primiti nema simptome, no sve ćemo postupke zbrinjavanja provesti strogo prema naputcima infektologa. Spremni smo odgovoriti na ovu situaciju, imamo i prostorne i ljudske kapacitete, a po potrebi oni se mogu i proširiti. Danas iz samoizolacije izlaze i naši zdravstveni djelatnici kojima je protekao rok izrečene mjere te su ponovno na dispoziciji“, istaknuo je ravnatelj Devčić.

Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica Vesna Križan naglasila je kako je rad u Domu organiziran u dva tima te kako će se svi daljnji postupci odvijati u suglasnosti s epidemiološkom službom županijskog Zavoda za javno zdravstvo i infektolozima koprivničke bolnice.

„Poduzet ćemo sve potrebne mjere, štićenici pozitivni na koronavirus nemaju tešku kliničku sliku. Izdvojit ćemo i sve ostale za koje zdravstvene službe procjene da trebaju biti u izolaciji i za njih ćemo se pobrinuti na najbolji mogući način. Kod nas se unatoč mjerama zaštite nažalost događa uzlazna linija u širenju virusa, no nadamo se da ćemo uz pomoć stručnjaka to riješiti. Napravit ćemo i kompletnu dezinfekciju prostora te reorganizaciju. Bit će naporno i teško, no očuvat ćemo zdravlje naših štićenika“, kazala je ravnateljica Križan.